Tras ganar 1-0 a la Selección Peruana, Neymar, figura de Brasil, no tuvo inconvenientes en hablar de lo que viene. Incluso, lejos de ir con rodeos, expresó directamente a qué selección quiere enfrentar en la final de la Copa América.

"Quiero a Argentina. (En el partido ante Colombia) Apoyo a Argentina porque tengo amigos allí. Ya en la final, (el ganador) será Brasil", dijo el atacante del PSG, entre risas, a DirecTV Sports.

Luego de vencer por la mínima diferencia a la blanquirroja de Ricardo Gareca, 'Ney' y compañía deberán esperar al ganador de la otra semifinal, programada para el martes a las 8:00 pm. Cuatro días después, se disputará la final en el Maracaná de Río de Janeiro.



La Selección Peruana, por su parte, enfrentará al perdedor de la llave en el partido por el tercer y cuarto lugar. La cita es el viernes a las 7:00 pm. y la bicolor, por supuesto, aspira a la medalla de bronce.

'Pegó' al árbitro

Por otro lado, al finalizar el partido ante Perú, Neymar no dudó en criticar duramente a Roberto Tobar, el juez principal del encuentro, por su trato a los futbolistas.

"El árbitro no puede hacer lo que hizo. Es una falta de respeto a todos los jugadores la forma en la que habla, la forma en la que ve, lo que le dice en el campo a los jugadores. Desde el primer minuto, fui a hablar con él y fue muy arrogante", dijo a DirecTV Sports.

Además, mencionó que no solo lo fue con los brasileños, sino también con los peruanos. "Todos lo están diciendo. No es normal que ambos equipos se quejen. No (lo digo) por la forma en la que arbitraba. Puede cometer errores, eso es parte, pero la arrogancia que tuvo... Para mí, no puede ser árbitro en una semifinal de Copa América", agregó.

