Paolo Guerrero es el goleador historio de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Paolo Guerrero vive un buen momento en su regreso a las canchas de juego. Se afianzó en el equipo titular de Internacional a punta de goles y ahora los hinchas peruanos sueñan con volver a ver vistiendo la camiseta de la Selección Peruana. ¿Su reto más próximo? La Copa América 2019 que se jugará en Brasil.

Pese a que todavía no acumula un gran número de partidos en su club, Paolo Guerrero admitió que se planeta disputar la competición si es convocado por el técnico Ricardo Gareca.

"El profesor Gareca vino aquí a hablar conmigo. Le dije, profesor, usted tiene la decisión. El vino a hablar conmigo para ver lo que quería, si quería más tiempo con mi equipo o me estaba sintiendo bien como para tener una secuencia de partidos (...) Quien convoca es usted, yo no puedo tomar una decisión por usted. Si me llama o no es una decisión suya", afirmó el delantero en una charla con Globoesporte.

No obstante, el 'Depredador' no pudo ocultar su molestia por cómo se manejó su caso de supuesto dopaje cuando estaba en una concentración de la Selección Peruana. Si es convocado, precisó, exigirá que la dirección tenga más respeto por los jugadores.

"Tienen que envolverse más por el jugador, tener una preocupación mayor, porque por mí no la tuvieron", declaró Guerreo, quien aseguró haberse sentido abandonado por la Federación Peruana de Fútbol.

(Con información de EFE)