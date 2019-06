Esta es la segunda Copa América de Ricardo Gareca con Perú. | Fuente: AFP

Ricardo Gareca compadeció ante los medios de comunicación luego del triunfo por 3-1 de la Selección Peruana frente a Bolivia. Síguela aquí:

"Hay que esperar a Brasil con Venezuela a ver qué condición tiene. Es difícil decir cómo vamos a programar el partido, sabemos que es muy difícil. Las características de Brasil desde que asumió Tité es un equipo que juega bien, tiene gran volumen de juego, todo el mundo conoce a los jugadores que tiene. Neymar es de los mejores jugadores del mundo pero creo que, si bien son ausencias que no se reemplazan, porque es de los mejores del mundo, de todas maneras creemos que Brasil tiene un gran potencial en todos sus jugadores compara mantener la producción".

"Lo que les transmitimos a los muchachos en el entretiempo es que mantengamos la calma. Creo que estamos jugando un poco apresurados a un toque. Había que tratar de tener un poquito más de precisión, manejar dos toques, perfilarnos más rápido al arco rival. En general los noté tranquilo. Nunca los he notado contentos a los muchachos. Podemos estar imprecisos en algún momento pero son jugadores muy seguros. Jugadores de mucha personalidad, de mucho carácter. Los partidos son difíciles. Hay momentos que son cambiantes en el trámite y estamos en condiciones de poder cambiar el curso del partido. Equipo rescatable ante un rival difícil como Bolivia. Estuvo abajo en el marcador y tuvo la capacidad para darle vuelta".

"Nos pone contento la multitud que vino a apoyarnos. Ojalá que podamos clasificar, vamos a hacer todo lo posible como para poder estar. Se viene un partido más que difícil con Brasil pero para la gente que está acá y nos sigue es importante haberle dado un buen triunfo. En todo el partido pero más que nada segundo tiempo".

"Lo de Edison Flores es decisión mía en estos momentos pero se está recuperando, cosa que nos pone contentos, porque venía arrastrando algunos inconvenientes. Se está posicionando, necesitamos que muchos muchachos se vayan acomodando. Hay que darles tiempo. Hay otros que están haciendo las cosas bien. Veremos en qué momento puede tener lo que está buscando. Está trabajando bien, es un muchacho muy humilde, sabe que en cualquier momento puede estar nuevamente pero lo que resolvimos para este momento es esto".

"Para nosotros es importante serenarnos, necesitamos siempre intentar jugar desde la tranquilidad, no desde la ansiedad, independientemente del ritmo. Nos faltó dirección en el remate, pero la búsqueda es una variante que es importante utilizarla. Fueron algunos remates arriba, pero es bueno intentarlo. Aun cuando el remate sea hacia arriba, es bueno intentarlo. Tenemos muy buenos rematadores de media distancia".

"Lo de Carlos Zambrano hay que ir observándolo. En principio salió con una molestia. Todavía no tienen un diagnóstico, sino que hay que ir esperando en días a ver cómo va evolucionando. Aparentemente, de acuerdo a lo que me informaron, no es grave. Quizá a lo mejor habría que tener cuidado para el partido con Brasil, vamos a ver en qué situación llega".