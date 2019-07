Pedro Gallese llegó a Alianza Lima a inicios del 2019 en condición de préstamo proveniente de los Tiburones Rojos de Veracruz. | Fuente: AFP

El arquero peruano Pedro Gallese dijo tras caer en la final de la Copa América contra Brasil por 3-1 que para él "no fue penalti" la acción en el área entre su compañero Carlos Zambrano y el brasileño Everton que el árbitro chileno Roberto Tobar consideró como tal y supuso el último tanto brasileño.



"Viéndolo en el vestuario me parece que no fue penal, por ahí el árbitro decide y uno tiene que acatarlo", señaló Pedro Gallese que aseguró estar "tranquilo con lo hecho", pero disgustado por no haber logrado ganar el título habiendo alcanzado una final 44 años después de la anterior.



"Triste por no cumplir el objetivo estando en la final. Uno quiere siempre salir ganador, salir campeón. Brasil aprovechó los errores que tuvimos y después de eso se llevó el partido", resumió.



Pedro Gallese consideró que el partido fue "bastante complicado" ante un conjunto "bastante duro" como Brasil, que pese a todo le parece que es ganador merecido de la Copa América 2019. "Nos llegaron muy poco, pero creo que son justos campeones", admitió.



"El grupo está triste porque ya estando en la final uno quiere ganarla, campeonar, pero enfrente tuvimos una gran selección que aprovechó nuestros errores y supo manejar el partido", insistió.



El guardameta de la Selección Peruana destacó que el equipo fue "creciendo en el camino" y se hizo "fuerte" durante el torneo, así como reivindicó su capacidad después de haber sido considerada como la selección débil en sus dos cruces, contra Uruguay en cuartos, y Chile en semifinales.



"Yo sentí que algunos nos faltaban al respeto, decían Perú y no nos daban por lo que hicimos nosotros, que es llegar a la final. Esto nos da fuerzas, sentimos el apoyo de la gente, y fuimos justos merecedores de la final", apuntó.



Para Pedro Gallese esta final es "un comienzo, no un final" para este grupo, un proceso que seguirá en las eliminatorias para el Mundial 2022. "Tenemos que seguir así, afrontar los partidos de las eliminatorias así y así vamos a clasificar a un Mundial. Esta selección está para más", pronosticó.



A nivel personal, el guardameta aseguró que su futuro a corto plazo pasa por el Alianza Lima, al que se incorporará tras el torneo, pero dejó la puerta abierta a salir al exterior en el futuro.



"Mi futuro ahora es llegar a Alianza, entrenar con Alianza y afrontar el campeonato", dijo Pedro Gallese, que fue menos rotundo cuando fue preguntado por las puertas que su actuación en esta Copa América le puede abrir en clubes importantes fuera de su país. "Ahora mismo no estoy pensando en jugar fuera de Perú, seguro que puede abrirme algo, pero ahora estoy tranquilo", finalizó. EFE