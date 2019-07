Reinaldo Rueda | Fuente: EFE

Primero lo hizo Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, y luego fue el turno de Reinaldo Rueda. El técnico de la Selección de Chile habla previo al partido contra Perú por la semifinal de la Copa América 2019.

Sobre Chile en la Copa América: "El desgaste de esta cancha es por el torneo Brasileirao. Ojalá los jugadores tengan la capacidad de asimilarlo y sobreponerse a esta adversidad. Por el momento, asimilando todavía lo que ha sido el esfuerzo.Se van acumulando todos los juegos, sobre todo en los jugadores que han acumulado mayor cantidad de minutos".

"Es la exigencia de la profesión, que los jugadores asimilen bien los cambios de sede, cambios de temperatura. estaba dentr de lo supuesto mas quizá no encontrar temperatura tan baja como la de hoy y la que está proyectada para mañana. Ojalá el equipo peuda demostrar lo que ha hecho en los entrenamientos en cuanto a intensidad, en demostrar que están en buen nivel".

"Es lo que ha hecho el equipo en la cacha. Creo que la selección ha demostrado esa convicción que tiene, esa mística y compromiso con ellos mismos, el desafío de esta competencia. Eso se lo ha ganado el equipo en la cancha. Venimos trabajando de la misma forma, con el mismo respeto y misma dedicación. Hubo partidos en los que muchos de los que están hoy no pudieron estar acá por uno u otro factor, porque no estaban en buen momento. Coincidentemente, para fortuna nuestra llegaron jugadores en momento oportuno en sus ligas. La motivación y la ilusión es seguir en misma línea, y hacer un partido que nos permita llegar a la final, que es lo que queremos."

"Un alto porcentaje de jugadores ya han vivido esta instancia. Justo conversábamos de lo que es la madrurez que deben tener. Una madurez en lo futbolístico, en el comportamiento, en tener la inteligencia de descifrar el juego. Creo que es un grupo experimentado por todo lo que ha recorrido: algunos con dos mundiales, algunos con tres mundiales. Haay que esperar que ellos nos brinden esa satisfacción de llegar a disputar una final. Es un torneo de una magnitud grandiosa porque se trata de un torneo de selecciones nacionales, hay sentimientos de un país y esto compromete mucho para aspirar a esta instancia".

Sobre su continuidad en el puesto: "Esta profesión y a cultura del siglo XXI, de la inmediatez, así lo exige y cada juego para nosotros es trascendental. Siempre las selecciones se preparan mes a mes, cuando no hay competencia y en cada amistoso está expuesta nuestra continuidad. Es la tendencia y más en Latinoamérica. Los proyectos a veces abortan antes de tiempo. A veces se respeta y está la convicción, fortaleza y coherencia. Siempre se manifestó por parte dela junta directiva el deseo de que esté proyecto se pudiera llevar hasta lo que era el compromiso y el grupo ha respondido tanto en los amistosos como en esta competencia, en la que hay toda una exigencia por el desafío que tiene Chile, por no haber clasificado a Copa del Mundo, por ser el último campeíon. Todo eso se mezcla. Siempre estamos expuestos, cada partido".

Sobre Gonzalo Jara: "Gonzalo Jara. Fue convocado en marzo del año pasado. Lastimosamente se jugaba el clásico de la U de Chilwe con COlo COlo y fue negado, luego se lesionó y vinieron serie de situaciones en las que el semestre no fue el mejor. Ahora pasó al fútbol argentino y por fortuna pudimos tenerlo".

Sobre el estilo de juego de Perú: "Lo del rival es relativo. Cada partido, así se juegue con el mismo rival, es diferente. Si analizas útlimos tres juegos del rival, todos son diferentes. Hay determinadas tendencias, microsociedades, mas a veces los entrenadores deciden otra estrategia, así sea el mismo estilo de juego, pero con otra estratefia, como nos pasó contra Colombia".

"Contra Uruguay, quizás, estuvo muy difícil proque teníamos cuatro cambios, a final terminamos con cinco cambios. Se tuvo buen comportamiento, pero faltó la finalización, el atrevimiento en los ultimos 20 metros. Contra Colombia se tuvo mejor comportamiento en cuanto a la circulación de valor, posesión. En finalización se insistió, no se pudo concretar. Hubo dos situaciones que por las medidas del VAR no se pudieron, pero es difícil decir que se acomoda más uno a un estilo a otro,a un rival o a otro".

"El mismo rival te puede salir con diferente estrategia por decisión de su cuerpo técnico. Hay que estar preparado, tener jugadores inteligentes que puedan descifrar a qué está jugando el rival y cómo podemos contrarrestar y poder imponernos".

Sobre Aranguiz y Vidal en capilla: "Es la tarea nuestra e eta responsabilidad: evaluar, pensar, conversar. La vez pasada fue antes del entrenamiento. Ahora después, es otra instancia. Esperemos que ellos tengan buen comortamiento y puedan jugar sin esa limitante que significa la parte disciplinaria y que podamos salir avante. No hay que preocuparse por eso sino por jugar. Ya después habría que solucionar si se presenta alguna situación".

Gonzalo Jara

El defensa central de la Selección de Chile acompañó a Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa y esto fue lo que dijo:

Sobre su vuelta a la Selección: "El pasar al fútbol argentino me dio una exigencia mayor y siempre pensé que podía estar por rendimiento. Ya un poquito más viejito,.pero aún le puedo dar mucho a la Selección de Chile y también apoyando lo que ha sido este proceso, que me pone muy feliz porque he ido compartiendo y sigo disfrutando de cada momento de la Selección como si fuera e último".

Sobre su cercanía con los jugadores jóvenes: "Tengo compañeros que tuve en la U. de CHile (Nicolás, Lucas).Estoy en momento de mi carrera en el que intento disfrutar mucho.Estoy posicionado en disfrutar de esta Copa América.Me pongo en lugar de losmás chicos, debe ser complejo llegar a ellos llegar a un grupo que ha ganado muchas cosas, con jugadores que juegan en los mejores clubes del mundo.Nosotros somos los indicados de encaminarlos a ellos".



Sobre agresión a hincha que invadió la cancha: "No lo volvería a hacer el reglamento si lo conocía. Veía empañado el espectáculo. Creo que íbamos atacando, teníamos la pelota. Quería que terminara pronto lo que estaba pasando, pero no buscando agredir a esta persona. No lo volvería a hacer porque tengo familia, tengo hijos y por ahí me tiraron la oreja. Estoy arrepentido lo que pasó porque quizá no ameritaba pero lo vi por resolver algo rápido".