En la última Copa América, Perú llegó a la final. | Fuente: AFP

Entre el 11 de junio y el 10 de julio de 2021, la Selección Peruana disputará la Copa América que, por la pandemia, no se pudo llevar a cabo el año pasado. Sin embargo, habrá una diferencia a lo que inicialmente estaba planeado: Qatar y Australia no podrán participar como selecciones invitadas.

Ambas escuadras serán baja porque la AFC programó fechas de Eliminatorias que coinciden con el desarrollo del torneo continental. Así, en las últimas horas surgió el rumor de que Estados Unidos y México entrarían como reemplazo, para que los calendarios no se vean afectados. Sin embargo, RPP conoció que no se descarta jugar la competencia con únicamente 10 equipos.

En ese sentido, Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la FPF, no se mostró disgustado por el hecho de que las selecciones invitadas no puedan ser parte de la Copa América 2021 Argentina Colombia. De hecho, en diálogo con Fútbol Como Cancha, de RPP Noticias, mencionó que "es manejable".

"No tenemos información oficialmente (sobre si se jugará con 10 equipos). Lo que sí es oficial es que se ratificó, por medio de un documento, la organización de la Copa. Me imagino que la Conmebol verá si es fácil o no reemplazarlos o jugar con 10 equipos de América, que es lo natural. No veo mayor inconveniente logístico, no sé si económico, pero logístico es manejable", precisó.

Calendario de Perú

De todas formas, lo que sí se vería afectado es el debut de la Selección Peruana. La blanquirroja, dirigida por Ricardo Gareca, debía arrancar su participación en el torneo enfrentando precisamente a Qatar, el 13 de junio a las 8:00 pm. (hora peruana).

La siguiente jornada, el 17 de junio, debe enfrentar a Brasil. En la tercera fecha, chocará con Colombia, en un partido programado para el 20 del mismo mes, también a las 8:00 pm.

En las dos últimas citas, se medirá frente a Ecuador, el 23 de junio, y ante venezuela, el 28. Luego, desde el 2 del siguiente mes, se jugarán los cuartos de final y la siguientes instancias, acorde a los equipos que logren su clasificación.

