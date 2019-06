Uruguay vs. Japón chocan por la fecha 2 de la Copa América 2019 | Fuente: @CopaAmérica

¡El Grupo C busca a su primer clasificado! Uruguay vs. Japón se enfrentan en Porto Alegre por la segunda fecha de la Copa América 2019. El partido se juega en al Arena Do Gremio, desde las 6:00 pm. (hora peruana).

Edinson Cavani y Luis Suárez volverán a sacar toda la artillería este jueves en Porto Alegre para llevar a Uruguay al cielo de la clasificación a cuartos de final de la Copa América 2019

Uruguay vs. Japón, Alineaciones confirmadas:



Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez; Diego Laxalt; Nahitan Nandez, Rodrigo Bentancurt, Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Japón: Kawashima; Sugioka, Ueda, Itakura, Tomiyasu; Iwata, Gaku, Nakajima, Miyoshi, Hiroki; Abe y Okazaki.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).



Estadio: Arena do Grêmio, de Porto Alegre.