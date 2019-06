Uruguay vs. Japón por la Copa América 2019 | Fuente: RPP Noticias

Uruguay vs. Japón se miden por la segunda fecha del grupo C de la Copa América 2019. El duelo se jugará en el Arena do Grêmio, de Porto Alegre, a partir de las 6:00 de la tarde (hora peruana)

La selección de Uruguay pone en juego este jueves frente a su par de Japón la etiqueta de gran favorita para llevarse la Copa América de Brasil 2019, ganada con su contundente goleada del domingo a Ecuador por 4-0, en la que dio una fantástica imagen.



La celeste deberá ratificar esas sensaciones ante Japón, un equipo en su mayoría sub-23 que todavía tiene muy reciente la abultada derrotada por 0-4 que sufrió ante Chile el lunes.



En el Arena do Grêmio de Porto Alegre, la capital de estado brasileña más próxima a Uruguay, coincidirán la selección que, junto a Colombia, mejor impresión dio en esta primera rueda de partidos y el equipo que presentó la defensa más débil e inexperta.



A la Celeste le puede bastar con un punto para clasificarse a los cuartos de final si Ecuador no consigue ninguno frente a Chile en el otro partido del mismo grupo, pero tras la exhibición del domingo, un empate sabría a poco.



Otro resultado que no sea una nueva victoria plácida y cómoda de Uruguay pondría en riesgo su cartel de favorita para el torneo, y más aún si los nipones dan la campanada y los tres puntos no terminan del lado celeste.



A priori el partido pinta para una nueva goleada de los charrúas, pues la voraz dupla Luis Suárez-Edinson Cavani tendrá delante a una defensa de jugadores que a las justas sobrepasan los 20 años.



A ello se le añade que Uruguay tuvo casi un día más para preparar el partido que Japón, por lo que en principio llegará más descansado.



Será el octavo encuentro entre Uruguay y Japón, pero el primero oficial, después de que los siete precedentes fuesen amistosos y se celebrasen en territorio japonés, con un bagaje de cuatro victorias para los charrúas, dos para los nipones y un empate.(EFE)







Uruguay vs. Japón: alineaciones probables:

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro; Luis Suárez y Edinson Cavani. Seleccionador: Óscar Washington Tabárez.



Japón: Keisuke Osako; Daiki Sugioka, Yuta Nakayama, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu; Gaku Shibasaki, Takefusa Kubo, Teruki Hara; Ayase Ueda, Shoya Nakajima y Daizen Maeda. Seleccionador: Hajime Moriyasu.



Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).



Estadio: Arena do Grêmio, de Porto Alegre.