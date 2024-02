¿A qué hora juega Nacional vs. Puerto Cabello por la Copa Libertadores 2024?

Nacional vs. Puerto Cabello EN VIVO: se enfrentan este miércoles 28 de febrero por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el Estadio Gran Parque Central, de la ciudad de Montevideo, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN y STAR+. También podrás seguir las incidencias del partido por RPP.pe.

Nacional buscará sellar su clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores ante Academia Puerto Cabello. Tras imponerse por 0-2 en el encuentro de ida disputado en Venezuela, al Tricolor le alcanzará con ganar, igualar o hasta perder por un gol para seguir en el certamen continental.



Pese a esto, su entrenador, Álvaro Recoba, reservó el fin de semana a varios de sus titulares, quienes no sumaron minutos o salieron desde el banco en el duelo en el que el Nacional empató 1-1 con el Liverpool por la segunda fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo.



Del otro lado, el conjunto venezolano llegará a Uruguay con la baja del centrocampista Richard Celis, quien vio la cartulina roja en el encuentro de ida y se perderá la revancha.



Tras empatar 0-0 este fin de semana ante La Guaira en la cuarta jornada del Torneo Apertura local, el once de Noel Sanvicente también tendrá varios cambios.



Al igual que Recoba, quien fuera seleccionador de Venezuela entre 2014 y 2016, no utilizó a jugadores como Giancarlo Schiavone, Kendrys Silva, Federico Bravio, Nicolás Fedor o Stevy Okitokandjo, quienes regresarán a la titularidad.



¿Cuándo juega Nacional vs. Puerto Cabello?

El partido entre Nacional vs. Puerto Cabello se juega este miércoles 28 de febrero en el Estadio Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo.

¿A qué hora juega Nacional vs. Puerto Cabello?

El encuentro se jugará a las 5:00 p.m. hora peruana. La hora en otras partes del mundo es el siguiente:

Perú: 5:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 5:00 p.m.

¿Dónde ver Nacional vs. Puerto Cabello vía TV por Copa Libertadores?

El partido entre Nacional vs. Puerto Cabello será transmitido EN VIVO por ESPN y STAR+. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO por RPP.pe.

