Robert Rojas se pronunció luego de la dura entrada de Aldair Rodríguez. | Fuente: @RiverPlate

Le espera una larga recuperación. Robert Rojas sufrió el último miércoles la fractura de la tibia y peroné de su pierna derecha luego de una patada de parte de Aldair Rodríguez, delantero de Alianza Lima.

Robert Rojas, lateral derecho de River Plate, tuvo que ser retirado en ambulancia del Estadio Nacional en donde se llevó a cabo el partido ante Alianza Lima por la fecha 1 del Grupo H de la Copa Libertadores. Un día después de lo acontecido con Aldair Rodríguez, el paraguayo se pronunció.

"Muy agradecido con toda la gente que me escribió. Los mensajes de apoyo. Estoy bastante tranquilo. Hay que ser fuertes", fue lo que dijo Rojas en conversación este jueves con Fútbol a lo grande.

Robert Rojas tras fracturarse en el partido ante Alianza Lima

Esta fue la falta de Aldair Rodríguez a Robert Rojas. | Fuente: ESPN

Además, hay que tener en cuenta que Osvaldo Insfrán, médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol, también habló en relación al jugador.

"Hablé con el médico de River y me manifestó que la operación sería el sábado. Es una fractura y va a necesitar un buen tiempo de recuperación y rehabilitación", manifestó.

En tanto, Aldair Rodríguez no fue ajeno a lo que le pasó a Robert Rojas. Se acercó luego del partido al hotel en el que se alojó River Plate para disculparse con el defensor.



"Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve yo mala intención. Fue una disputa de los dos del balón y lastimosamente creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Por eso he venido aquí a pedirle disculpas personalmente", contó a ESPN.



Por último, indicó que "está de espaldas, pero yo no voy la plancha ni alzo el pie en forma desmedida ni mucho menos irresponsablemente. Quizás sí voy con un poco de fuerza y lastimosamente pasó este accidente. Le deseo mucha fuerza".

NUESTROS PODCAST

La ansiedad en tiempos de conflictos sociales

Antes los conflictos sociales que se presentan en Perú, ¿cómo podemos controlar la ansiedad?