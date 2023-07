Alianza Lima: Ángelo Campos y su explicación a la eliminación en Copa Libertadores

03 Jul 2023 - 02:16

Eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores: Pese a las expectativas que se habían generado en torno al plantel de este año, el cuadro blanquiazul fue eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos. ¿Qué fue lo que sucedió? "Como equipo nos faltaron muchas cosas en Libertadores. Si te das cuenta, ese mismo equipo que jugó contra Libertad en Paraguay no se volvió a repetir en torneo de Libertadores, el equipo que ganó no se pudo mantener por lesiones, por desgaste y muchas cosas más. Entonces creo que el plantel completo nunca pudo estar para Libertadores y eso nos afectó un poco porque nunca repetíamos un once. Afectó mucho al rendimiento del plantel", explicó el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos.