Ángelo Campos sobre la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores: "Como equipo, nos faltaron muchas cosas"

Alianza Lima consiguió tres puntos importantes el último fin de semana luego de vencer 1-0 a Deportivo Municipal en el Estadio Nacional.

Este resultado le permite ubicarse en el primer lugar del Torneo Clausura y, de alguna manera, olvidar el trago amargo de la eliminación de la Copa Libertadores.

Ángelo Campos, portero del cuadro de La Victoria, indicó que el principal problema que tuvo el equipo en el torneo continental fue no repetir un once titular.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP Noticias, el futbolista aseguró que esto afectó el rendimiento del plantel.

"Como equipo, nos faltaron muchas cosas en Libertadores. Si te das cuenta, desde el partido con Libertad, no se volvió a repetir el equipo. El equipo que ganó no se pudo mantener por lesiones, por desgaste y muchas cosas más. Entonces creo que el plantel completo nunca pudo estar para Libertadores y eso nos afectó un poco", indicó Ángelo Campos en un primer instante.

"Duele no avanzar más porque nosotros ponemos todo en cada partido y cuando no se dan los resultados, claro que frustra mucho. Sabemos que tenemos una gran plantilla. También hemos jugado contra grandes rivales y, bueno, no es excusa también el tema de que nunca se repite un once, todo eso, ¿no? Pero, claro que duele muchísimo y frustra bastante no poder avanzar más, porque siempre hay cosas que ajustar, siempre hay cosas que ver, el fútbol es muy cambiante en todo momento. Pero sí, tenemos un gran plantel y eso lo estamos demostrando en el torneo local y nos falta un poquito más en la Libertadores que seguro en cualquier momento se va a dar", complementó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

El duelo ante Sporting Cristal

Por otro lado, Ángelo Campos se refirió al partido de la próxima fecha ante Sporting Cristal. Según indicó el guardameta, será un encuentro durísimo y que lo afrontará con responsabilidad.

"Ahora el rival más importante que tenemos es Cristal, y en eso estamos pensando (...) Va a ser un partido durísimo, un partido bastante luchado y hay que afrontarlo con mucha felicidad, con alegría y con la responsabilidad del caso porque jugamos en casa, y en casa nosotros tenemos que salir a ganar en todos los partidos", indicó en un principio.

Luego, se pronunció sobre la ausencia de Yoshimar Yotún: "Yoshi es un gran jugador. La verdad que maneja mucho. Es el capitán de Cristal y va a ser una gran baja, pero ellos tienen muchísimos buenos jugadores. Es un equipo que, durante mucho tiempo, viene peleando los torneos y viene de una racha muy linda. El partido del sábado va a ser luchado", afirmó.

"No he leído ni he visto rumores (sobre los motivos de la expulsión de Yotún). No estoy muy al tanto de eso. Me han comentado algunas cosas, pero no lo he visto y no nos preocupa eso porque -la verdad- como lo dije hace rato, va a ser un partido durísimo, tienen muy buenos jugadores y el partido, los rumores, lo que se hable, a nosotros no nos preocupa. Estamos enfocados en Alianza", finalizó.

Copa Libertadores Ángelo Campos sobre la eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores

NUESTROS PÓDCAST

Aprueban por primera vez la carne de pollo artificial, hecha en el laboratorio

Por primera vez, los reguladores estadounidenses aprobaron el miércoles la venta de pollo elaborado con células animales, lo que permitió a dos empresas de California ofrecer carne "cultivada en laboratorio" a las mesas de los restaurantes del país y, eventualmente, a los estantes de los supermercados.