Gustavo Quinteros elogió a Alianza Lima | Fuente: Colo Colo

Alianza Lima conoció esta mañana a sus rivales de la Copa Libertadores. En el sorteo se definió que los blanquiazules se enfrentarán a Colo Colo, River Plate y Fortaleza en el grupo F. Precisamente, el técnico del 'Cacique', Gustavo Quinteros, analizó la suerte de su equipo en el torneo continental.

"Estoy muy ilusionado, igual que todos los jugadores. La Copa Libertadores te da esa posibilidad de jugar con equipos grandes de América, con estadios llenos.. es una oportunidad muy linda. Uno tiene que disfrutar también", dijo Gustavo Quinteros en conferencia de prensa.

De cómo llegaránn al debut en la Libertadores comentó: "Colo Colo está bien, comenzamos bien el año y después bajamos un poco, pero ahora estamos muy bien. Para enfrentar a River, Fortaleza y Alianza vamos a tener que jugar a nuestro mejor nivel si queremos aspirar a clasificar".

Sobre su enfrentamiento con el campeón peruano señaló: "Alianza Lima es un grande de Perú, va a ser un rival muy duro más allá de la hermandad entre ambos clubes. Trataremos de jugar al 100 para ganar los puntos y avanzar de fase".

DATO Gabriel Costa es uno de los jugadores que integran el plantel de Colo Colo



Grupo F de la Copa Libertadores | Fuente: Conmebol

Para el técnico de Colo Colo es una preocupación menos que no hay viajes muy largos que puedan afectar el rendimiento del equipo en el torneo internacional y local. ""Buenos Aires queda cerca y Lima también. Los viajes siempre preocupan por los tramos, horarios, descanso, etc. Yo creo que fue bastante bueno el sorteo en ese sentido, no tenemos viajes tan largos", añadió.

Una de las virtudes del 'Cacique': "Somos el equipo que defensivamente está más solido en el Torneo Nacional y generamos muchas ocasiones de gol. Tenemos que seguir mejorando en estos aspectos, ser sólidos y ordenados. En Libertadores no te perdonan", indicó Gustavo Quinteros.

"Los equipos en Libertadores siempre te van a exigir, en lo futbolístico y en lo físico, asi que ojalá que la experiencia de la pretemporada nos sirva para cuando tengamos que enfrentar estos partidos tan importantes", finalizó.

