Con Flamengo, Católica y Talleres: Sporting Cristal y su fixture en la Copa Libertadores | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Alex Melgarejo

Finalmente Sporting Cristal ya conoce a qué equipos deberá enfrentar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Y es que el cuadro rimense se clasificó al torneo como Perú 2 y hoy fue ubicado en el Grupo H junto a Flamengo, Universidad Católica y Talleres de Córdoba.

Como se recuerda, Sporting Cristal formó parte del bolillero número tres en el que también estaban equipos como Deportivo Cali, Red Bull Bragantino, Deportivo Táchira, Deportes Tolima, Colon de Santa Fe, Caracas y Alianza Lima.

Finalmente, se confirmó que Sporting Cristal empezará la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrentando a Flamengo en casa y cerrará su participación ante el equipo brasileño en calidad de visita.

Fixture Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2022

F1: vs. Flamengo (L)

F2: vs. Católica (V)

F3: vs. Talleres (V)

F4: vs. Católica (L)

F5: vs. Talleres (L)

F6: vs. Flamengo (V)