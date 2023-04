Eduardo Coudet tiene contrato en el Mineiro hasta 2024. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Yuri Edmundo

Atlético Mineiro, que comparte el Grupo G de la Copa Libertadores con Alianza Lima, no la pasa nada bien ni mucho menos su director técnico, el argentino Eduardo Coudet.

Y es que el conjunto galo cayó el pasado jueves a manos del Libertad en el Mineirao (1-0) por la primera fecha del torneo internacional. No todo quedó allí porque el rival de Alianza Lima en el tercera jornada del certamen se quedaría sin técnico, según declaró el mismo 'Chacho' Coudet en conferencia de prensa.

"¿Creen que es normal que a un entrenador le tiren cerveza tras ganar diez partidos y tener una final el domingo? Eso es lo que me preguntaba. ¿De verdad está ocurriendo esto? No lo entiendo", sostuvo Coudet luego de caer frente a la tienda paraguaya en condición de local.

Eduardo Coudet, rival de Alianza Lima, incómodo en el Mineiro

La palabra de Eduardo Coudet en Atlético Mineiro. | Fuente: ESPN

Asimismo, el también ex DT del Celta de Vigo, con pasado como jugador en Racing Club, dio cuenta de la posibilidad de abandonar su puesto.

"Le pedí a la directiva una cláusula de salida, porque todo ha cambiado. Es lo único que solicité a los inversores y directivos. Una cláusula de salida. Lo de ahora no es lo que me prometieron. He firmado dos años, ¿pero ahora qué hago?", dijo.

Además, manifestó que la dirigencia del Atlético Mineiro no ha cumplido con lo que solicitó cuando firmó contrato. ¿Llegará a dirigir contra Alianza Lima?

"Me prometieron a Felipe y a Gilberto. Perdimos piezas importantes. Si pudiera, hoy rescindiría, pero la Junta Directiva no aceptó la cláusula", añadió el 'Chacho' Coudet.

Alianza y el Mineiro por la Libertadores

Hay que tener en cuenta que el duelo entre los blanquiazules, vigentes bicampeones de la liga peruana, y su par brasilero está programado para el 3 de mayo en el Mineirao.

Por lo pronto, el galo chocará este domingo frente al América MG en el marco de la vuelta de la final del Campeonato Mineiro.

