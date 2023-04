Hernán Barcos a la Liga 1: "A los equipos que están compitiendo internacionalmente hay que ayudarlos, no perjudicarlos"

Hernán Barcos anotó en el triunfo ante Cantolao. | Fuente: Alianza Lima

Hernán Barcos llega en un buen momento para el choque que Alianza Lima afrontará ante Libertad, en Paraguay, por la Copa Libertadores. El 'Pirata' anotó en el triunfo ante Cantolao. Sin embargo, mostró su molestia contra la organización de la Liga 1 Betsson, que rechazó el pedido del equipo blanquiazul para adelantar la fecha del enfrentamiento ante el 'Delfín'.

"Al parecer que no. Pedímos para jugar el lunes y no nos aceptaron. Y a los otros sí. Nosotros sabemos que siendo Alianza estamos en contra de todos y contra todo. Pero no nos molesta, tenemos un equipo preparado y 25 o 26 jugadores para jugar", señaló en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"Es la primera vez que me pasa que en un país en vez de ayudar a los equipos que están compitiendo internacionalmente, los perjudica. Nosotros estamos representando al Perú y nos ponen un partido para el otro día, va a mermar en el campeonato local o en el internacional. A los equipos que están compitiendo internacionalmente hay que ayudarlos, no hay que perjudicarlos", agregó.



Asimismo continuó con las críticas contra la Liga 1. "Ellos son los responsables de la fecha y el calendario, no somos nosotros los responsables", aseguró.





Así fue el gol de Hernán Barcos contra Cantolao. | Fuente: Liga 1 Max

Barcos sobre Christian Cueva

"Christian Cueva está mejorando día a día. Todos queremos que ya esté dentro de la cancha y estamos esperando que pueda jugar los 90 minutos. Está trabajando para eso", señaló Barcos sobre la actualidad de Christian Cueva.

Barcos cree que Cueva mejorará en las próximas fechas y que encontrará su mejor versión para sumar su talento en un Alianza Lima que es puntero del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson.





