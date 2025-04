"Todavía no he sentido ganas de renunciar": Hernán Barcos no descarta seguir jugando la próxima temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No descarta seguir jugando. Hernán Barcos sorprendió al revelar que —probablemente— no se retire del fútbol profesional al final de la temporada con Alianza Lima.

En conversación con globoesporte, reveló que dijo que jugaría un año más para "prepararse para parar" y que todavía no ha sentido las "ganas de renunciar".

"Dije que voy a jugar un año más para prepararme para parar porque, físicamente, me siento bien. Todavía puedo competir, que es lo más importante", dijo en un inicio.

"Todavía no he sentido ganas de renunciar, pero me dije a mí mismo que me preparara mentalmente y no es fácil. Veremos cómo termina el año y luego decidiremos qué es lo mejor para todos", complementó.

Luego, al ser consultado sobre qué haría tras su retiro, afirmó que seguiría vinculado al fútbol, tal vez como entrenador o manager deportivo.

"Definitivamente, estaré involucrado en el fútbol. He vivido para el fútbol durante 25 años. Es difícil no verlo. No digo imposible, porque nunca se sabe. Pero, creo que continuaré mi carrera, si no como entrenador, entonces como manager deportivo o algo así", aseveró.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Hernán Barcos y su llegada a Alianza Lima

Al ser consultado sobre su llegada a Alianza Lima, dijo que fue como encontrar su casa, ya que estuvo en diferentes países en poco tiempo, y que los hinchas lo han tratado muy bien.

"Aquí (en Lima) sentí que el fútbol volvía a cobrar importancia. Tuve varias etapas rápidas... Seis meses en Cruzeiro, antes estuve en Vélez, después Atlético Nacional un año, me fui a Bangladesh y me atrapó la pandemia y complicó todo. Estuve fuera de acción durante un año. Y vine aquí", enfatizó.

"Fue como encontrar mi lugar, donde me siento bien. La afición de Alianza Lima es muy cariñosa. Futbolísticamente, salió bien, si no hubiera sido difícil que me quisieran. Pero, fue muy bueno desde el día uno", finalizó.