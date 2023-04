Alianza Lima volverá a jugar en Libertadores cuando visite a Atlético Mineiro. | Fuente: AFP - Composición RPP

No hay mal que dure cien años, ni Alianza Lima que lo resista. El Defensores del Chaco fue el epicentro de un momento histórico. Fue testigo de cómo se rompió el maleficio que era una espina clavada en los millones de hinchas blanquiazules. Y es que en el estadio más grande y con mayor historia en Paraguay, el bicampeón nacional consiguió dejar atrás 30 partidos sin ganar en la Copa Libertadores. Una mala racha que lo perseguía año tras año, la cual ni técnicos de jerarquía como Miguel Ángel Russo, Pablo Bengoechea y Mario Salas, lograron revertir. Sin embargo, después de once años, se puso punto final bajo la batuta de Guillermo Salas, un hombre de la casa que recién está cimentando su carrera como DT.

La eufórica celebración de Salas -con los puños cerrados y el grito hacia el cielo- grafica lo que costó el gran triunfo (2-1) ante Libertad en Asunción. Alianza Lima se llevó un triunfazo con goles de Aldair Rodríguez y el colombiano Pablo Sabbag ante un equipo que llegaba al enfrentamiento con el cartel de favorito y el cual había dado el batacazo ganando a Atlético Mineiro en el mismísimo Brasil, pero el cuadro paraguayo no pudo encontrar el camino para hacer respetar su localía en la segunda jornada del Grupo G de la Libertadores.

Alianza cerró bocas de sus detractores el 20 de abril del 2023. 4 055 días después, su imagen internacional empieza cambiar. Más allá de algunos errores, mostró la actitud necesaria para pelear cada balón. Hizo un partido inteligente y efectivo, así logró salir airoso en tierra extranjera. Además, fue una victoria de gran dimensión tambiém en lo económico, dado que se logró un premio de 300 mil dólares (S/ 1 133 371.50). Una victoria que vale oro. Un triunfo que hoy en día lo coloca como puntero de su serie. Todo perfecto en Matute.

La salvada de Ángelo Campos en el segundo tiempo. | Fuente: ESPN

1. Ángelo Campos, nuevamente vital en el arco

Ha convertido lo destacado en algo normal para él. A lo largo de los 90 minutos, más 9 de adicional, se comportó a gran altura. Repitió su actuación ante Athletico Paranense, duelo donde salvó su arco en más de una ocasión. En el primer tiempo, supo controlar los ataques de Libertad y en ese período frenó un gol cantado de Diego Gómez. Es así, que Campos alargó su sólida actuación en la complementaria. En la más clara de los guaraníes se volvió a lucir en un mano a mano contra Alfio Oviedo y enseguida siguió como una muralla ante la arremetida de Enso Gonzáles.

2. Aldair Rodríguez, el 'tapadito'

Trabajó en silencio y esperó esta oportunidad con gran paciencia, hasta que llegó. Si no tuvo minutos en el debut en la Libertadores 2023, en el segundo choque fue el jugador estelar de Alianza Lima. Nos referimos a Aldair Rodríguez, que fue una apuesta de Guillermo Salas para reemplazar a Gabriel Costa. No pintaba ser una tarea sencilla, pero el campeón nacional con Binacional, en 2019, dejó de lado la polémica fuera de las canchas, y se concentró en lo suyo. Hizo un partido táctico y resultó el 'tapadito' del partido. Libertad no tenía su nombre en la agenda y vaya que sorprendió. Su gol antes de cumplir el primer minuto fue el punto de quiebre y, además, coronó su actuación con la asistencia de gol a Pablo Sabbag. De esta manera, anotó sus primeros goles del año en el momento indicado. El mejor de la noche.

Aldair Rodríguez anotó en el comienzo de la complementaria. | Fuente: ESPN | Fotógrafo: EFE

3. 'Chicho’ Salas se llevó de largo el duelo de técnicos

"Las palabras no salen, la alegría es enorme, inmensa", señaló en conferencia de prensa al término del partido. Guillermo Salas no ocultó su alegría por el histórico triunfo que Alianza Lima consiguió ante Libertad. En la noche del jueves, ‘Chicho’ se doctoró en el Estadio Defensores del Chaco y le ganó la pizarra a Daniel Garnero, que con 54 años cuenta con una amplia experiencia en equipos de Argentina y Paraguay.

Salas utilizó un esquema 4-2-3-1, que a la larga sirvió para neutralizar a las figuras de Libertad en los momentos claves del compromiso. Con mucho sacrificio de sus extremos y con un Ángelo Campos en modo salvador, Alianza supo resistir el primer tiempo. Ya en la complementaria cambió el guión con el gol tempranero de Aldair Rodríguez. A eso se suma el golazo de Pablo Sabbag. Los Íntimos fueron sólidos en defensa y supieron hacer daño en ataque.

Los números de Salas en Alianza son tremendos. Entró como interino en la dirección técnica y logró que Alianza alcance el bicampeonato. Lleva 18 victorias en 22 partidos y de paso acabó con la mala racha en la Libertadores, donde es líder en un grupo que comparte con dos equipos brasileños.



Como futbolista, Salas integró el equipo de Alianza que venció a Olimpia en Paraguay hace 20 años. | Fuente: EFE

4-. Sabbag el gol y Andrade la jerarquía

Alianza Lima conformó un equipo para competir en la Copa Libertadores 2023 y como gran figura extranjera trajo a Pablo Sabbag, que llegaba con 15 goles anotado con La Equidad en la temporada pasada en el fútbol colombiano. Pese que no tuvo un buen arranque de año por una lesión, el ‘Jeque’ ha demostrado que es un potente goleador. El jueves en Asunción demostró que es el futbolista más influyente en el bicampeón peruano. Ha anotado de todas formas: de derecha, de cabeza, de ‘chalaca’, dentro del área y fuera de ella. Y no le faltó convertir de zurda como lo hizo ante Libertad. Un golazo. Hasta llegó a correr en los minutos finales para ayudar en defensa. Combo completo.

Por su parte, Andrés Andrade fue el motor de su equipo. En la volante dejó su sello y demostró su jerarquía tras jugar en grandes jornadas con el América de México y hasta en la Selección de Colombia. Hizo una labor creativa, pero no se olvidó de colocarse el overol de obrero para ayudar en la marca ante la arremetida de Libertad. Su sensacional pase a Aldair Rodríguez abrió el camino al triunfo.

"Vamos a trascender en la Copa. Mi visión es ganadora y pasar de fase", señaló el ‘Rifle’ en su llegada a La Victoria. Va por buen camino. No es poca cosa jugar en lugar de Christian Cueva.

Así fue el golazo de zurda de Pablo Sabbag. | Fuente: ESPN

5. Libertad se olvidó de jugar en el segundo tiempo

Libertad no fue el mismo que enfrentó a Atlético Mineiro y que logró un triunfazo en el Estadio Mineirao. Si bien en el primer tiempo impuso su autoridad, no logró plasmar su dominio en el marcador ante un Ángelo Campos que mostró su mejor versión. Mientras Alianza no se amilanaba en ese período para sorprender en ofensiva.

En el segundo tiempo, ni el ingreso de lo experimentados goleadores Oscar 'Tacuara' Cardozo y Roque Santa Cruz desnivelaron la balanza a favor de Libertad, que cambió de libreto. Ya urgido por estar debajo en el marcador, jugaron al pelotazo para buscar a sus torres. Una apuesta, que por lo contrario, fue favorable para Alianza que destacó en una zona defensiva liderada por Carlos Zambrano.

Es así, que el gol de penal de Cardozo se convirtió en estadística al no variar el destino de compromiso, que quedará marcada en la Libertad de Alianza Lima, que finalmente pudo romper la mala racha.





