"Estamos preparados": Paolo Guerrero pone su mira en Boca Juniors tras gol a Juan Pablo II

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con la mira puesta en Boca Juniors. Este viernes, Alianza Lima le ganó a Juan Pablo II College por la fecha 3 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Si bien Alianza Lima no mostró su mejor versión de juego, aseguró la victoria sobre el conjunto de Chogoyape 1-0 gracias a un gol de Paolo Guerrero. Precisamente, el delantero internacional con la Selección Peruana habló luego del cotejo en Matute y se refirió a la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores contra Boca Juniors en La Bombonera.

"El triunfo nos hace pensar hacia el martes y llegar con confianza y motivación. Estamos preparados", fue lo que le dijo Guerrero en breve diálogo con L1 Max.



Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

La palabra de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Posteriormente, el popular 'Depredador' habló de la lesión que no le permitió jugar ante Alianza Atlético en Trujillo, pero que no le imposibilitó estar contra Nacional de Paraguay de local.

"La verdad que tenía el tobillo muy hinchado, pero no tenía dolor y quería estar porque nos jugamos la clasificación. Le dije a los doctores que quería estar. Después se me inflamó, pero era la clasificación. Pude participar y en el partido no tuve dolor", indicó.

Por último, el atacante de Alianza Lima comentó las dificultades que pasaron para ganarle con lo justo a Juan Pablo II en condición de local.

"Nos costó entrar en el partido. No es fácil volver jugar después de un tiempo y entrar en esa calentura del partido creo que nos costó un poco. Luego, los muchachos metieron", afirmó el también exBayern Munich y Flamengo.



¿Cuándo juegan Alianza Lima y Boca Juniors, por la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores?

El partido por la Fase 2 de la Copa Libertadores se disputará el martes, 25 de febrero, a las 7:30 p.m. (hora peruana / 9:30 p.m., hora argentina) en el estadio Alberto J. Armando, en La Bombonera (Buenos Aires).

Tras el triunfo en Matute, Alianza Lima peleará por un resultado positivo en territorio ‘xeneize’. Si gana en La Bombonera, clasificará a la Fase 3. En caso de empate, también avanza a la próxima instancia del certamen.

NUESTROS PODCAST

Florida endurece su política migratoria: más control y deportaciones

Florida otorgó más poder a la policía estatal para detener inmigrantes y coordinar deportaciones con ICE. ¿Cómo impacta esto a la comunidad latina? Escucha y entérate.