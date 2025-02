Néstor Gorosito habló si contará o no con Paolo Guerrero y Kevin Quevedo ante Boca Juniors

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Néstor Gorosito señaló que podrá contar con Paolo Guerrero, Pablo Lavandeira y Kevin Quevedo de cara al choque de vuelta que Alianza Lima sostendrá ante Boca Juniors por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025.



Como se sabe, Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira no jugaron ante Boca en Matute por sendas lesiones, mientras que Quevedo salió lesionado en el compromiso contra el popular equipo de Argentina.

"Paolo (Guerrero) si Dios quiere va a jugar este partido del viernes. Se recupera él y es muy probable que también estén Kevin y Lavandeira, así que vamos a ir con mucha expectativa de hacer un buen partido. Nosotros queremos tener más la pelota que la que la tuvimos el otro día y tratar de jugar de igual a igual, como lo hicimos acá", señaló Gorosito a Radio la Red.

De hecho, Guerrero superó su lesión al tobillo dreceho y jugaría desde el arranque el viernes ante Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga1.

Alianza en la Bombonera

"Nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de la cancha, no pasa nada. Son once contra once, gritan más y es completamente lógico como en nuestra cancha también, el público se sintió pero no entran a la cancha, no pasa nada", culminó Gorosito respecto a la visita de Alianza en la Bombonera.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Alianza Lima visitará La Bombonera el martes 25 de febrero por la vuelta de la fase 2 de la Libertadores. | Fuente: AFP

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Boca Juniors en vivo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025?



El partido está programado para el martes 25 de febrero en el Estadio Bombonera en Buenos Aires. El recinto tiene una capacidad para 54.000 espectadores aproximadamente.

¿Qué canales transmiten Alianza Lima vs Boca Juniors en vivo por TV y streaming?

El encuentro de Alianza Lima contra Boca será transmitida por la señal de ESPN, al igual que en las plataformas streaming Disney+ y Pluto TV.