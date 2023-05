Alianza Lima sucumbió en tierras brasileras: las claves de la derrota íntima contra Atlético Mineiro

En la previa hubo ilusión. Sin embargo, con el pasar de los minutos, Alianza Lima fue dominado este miércoles por el Atlético Mineiro en Brasil.

Los íntimos de Alianza Lima cayeron 2-0 a manos del Mineiro por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2023 y, valgan verdades, el resultado pudo ser peor para el equipo que dirige Guillermo 'Chicho' Salas. Con la victoria sobre Libertad en Paraguay, que acabó con la racha de 30 partidos sin victorias en el torneo, los blanquiazules vieron posible un buen resultado ante el elenco de Belo Horizonte.

Aunque, cuando el árbitro Andrés Matonte hizo sonar su silbato y el balón rodó, los espectadores en el recinto y los miles por medio de sus televisores observaron que -de arranque- el galo fue más que superior a Alianza.

El resultado pudo ser mucho más abultado con una diferencia parecida a la que consiguió Fluminense sobre River Plate (5-1) el último martes. ¿Cómo es que se dieron las cosas para que el vigente bicampeón peruano se quede con las manos vacías en esta jornada?

Alianza Lima: una presión asfixiante y dominio 'galo'

El elenco peruano no podía dar pases cuatro pases seguidos debido a la gran presión que aplicaron los hombres de Eduardo Coudet. Los brasileros, en los primeros minutos, buscaron la espalda de Ricardo Lagos y lograron llevar peligro al arco de Ángelo Campos.

Cristian Pavón fue uno de los más claros por el sector derecho y si bien hubo chances claras, la portería quedó a cero en el primer tiempo. A Alianza Lima le costó sostener el balón cuando la tenía con el objetivo de ir a zona de ataque. La estadística es clara: 31 remates para el local, nueve de ellos al arco, y solo una para la visita. ¿Y la posesión? 65 % a su favor.

Igor Gomes fue el autor de los goles contra Alianza. | Fuente: AFP

Ángelo Campos, el jugador por el que solo quedó 2-0

Resulta complicado elegir a un destacado en el conjunto peruano por lo mostrado en el terreno de juego. No obstante, el popular 'Mono' de 30 años de edad tuvo grandes atajadas en ambos tiempos que evitaron que Alianza se lleve un histórico resultado en contra de su visita al Atlético Mineiro.

A poco del final de la primera parte, incluso, se lució al despejar un penal al experimentado delantero Hulk, que no tuvo una buena noche. Si no fuera por la actuación del guardameta, una de sus mejores en lo que va de temporada, la diferencia en el marcador iba a ser más amplia. Gracias a su desempeño, los brasileros únicamente celebraron en un par de oportunidades.

Los errores se pagan y más aún en la Libertadores

Carlos Zambrano estuvo sólido en la defensa de Alianza Lima en los primeros 45'. Las pocas veces que el club peruano tuvo la pelota, buscó la salida limpia y cuando el rival estaba al frente resolvió sencillo. Sin embargo, fue el responsable del doblete de Igor Gomes en el segundo tiempo.

Perdió el esférico cuando buscó salir jugando, dio un mal y es así que llegó el nuevo tanto del 'galo'. En 'Chicho' Salas no hubo capacidad de reacción: solo entraron desde el banco de suplentes Christian Cueva y Franco Zanelatto, quienes no tuvieron un papel trascendente para siquiera acercarse al arco contrario. El 23 de mayo ante Libertad en el Alejandro Villanueva no hay margen de error. Es una final.

