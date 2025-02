El día del provocador gesto de Néstor Gorosito a la hinchada de Boca Juniors en La Bombonera [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima enfrentará esta noche a Boca Juniors de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2025. El equipo blanquiazul es dirigido por el argentino Néstor Gorosito, que se encuentra en la mira de la hinchada xeneize por sus últimas declaraciones previo al compromiso.

Gorosito, exjugador y entrenador de River Plate, minimizó el mito de la cancha de La Bombonera y dejó en claro que le da "miedo" de un arbitraje favorable para Boca jugando de local.

En las últimas horas, los cibernautas recordaron la ocasión de un provocador gesto de Gorosito contra la hinchada de Boca. Aquella vez, 'Pipo' fue expulsado cuando era entrenador de Gimnasia en 2021 y en su salida de la cancha hizo un gesto diciendo "acá di la vuelta".

Hay que indicar que parte de la prensa argentina aseguró que Gorosito está generando una estrategia para evitar que las miradas y la presión giren alrededor de sus jugadores, entre los cuales destaca el zaguero Carlos Zambrano, que militó cuatro años en Boca Juniors.

El gesto de Pipo Gorosito de cara a la gente de Boca tras retirarse expulsado de La Bombonera. pic.twitter.com/jPbqwwUStz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2021

¿Qué dijo Néstor Gorosito?

"Es todo biri biri lo de la cancha, es todo un mito", dijo el entrenador argentino de 60 años respecto al hecho de jugar de visitante en La Bombonera.

Gorosito también aseguró que tiene miedo por el arbitraje de la revancha entre Alianza vs Boca. "Me llamó mucho la atención lo del referí. Muchísimo. Y ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca Juniors. Me da miedo allá, mucho miedo", agregó.

Y concluyó: "Ningún jugador de fútbol ha sido lastimado en un estadio. La gente no juega el partido. Son 11 contra 11. Claro, aplauden más fuerte, lo cual es completamente lógico porque cada equipo local tiene un apoyo más fuerte, tal como lo tuvimos en nuestra cancha. ¿Nos puede ganar Boca? Sí, nos puede ganar, pero también nosotros podemos ganarle".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Boca Juniors en vivo por la Copa Libertadores 2025?



El encuentro entre Alianza Lima vs Boca Juniors se jugará este martes 25 de febrero en el estadio La Bombonera (Buenos Aires). El recinto tiene capacidad para 54 000 espectadores.

¿Qué canales transmiten Alianza Lima vs Boca Juniors en vivo por TV y streaming?

El encuentro de Alianza Lima contra Boca será transmitida por la señal de ESPN, al igual que en las plataformas streaming Disney+ y Pluto TV.