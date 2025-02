"No me parece normal": 'Pipo' Gorosito ante la opción de que el árbitro del Alianza vs. Boca sea el mismo que dirigió ante Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mostró su disconformidad. El técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, se pronunció sobre la posibilidad de que el árbitro chileno Piero Meza, quien dirigió el encuentro de vuelta ante Nacional de Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores, sea el árbitro para el partido ante Boca Juniors en La Bombonera.

"No me parece normal que nos haya dirigido un partido y nos vuelva a dirigir. No es una cosa normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero -normalmente- no se da con esta asiduidad que un árbitro te dirija prácticamente dos partidos seguidos. No es normal", indicó.

Luego, indicó que ya han venido analizando al cuadro xeneize y que esperan el partido que disputará este sábado por la Liga Argentina para tomar decisiones.

"Hoy terminamos de jugar. Mañana ya vamos a pensar en el partido de Boca. Hemos vistos videos. Mañana juega Boca en la tarde. Lo vamos a volver a ver, a analizar y después veremos", enfatizó.

Paolo Guerrero pone su mira en Boca Juniors tras gol a Juan Pablo II

Paolo Guerrero, quien le dio el triunfo a Alianza Lima sobre Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Apertura, indicó que la victoria le da confianza y motivación para el cotejo del martes por Libertadores.

"Nos costó entrar en el partido. No es fácil volver a jugar después de un tiempo y entrar en esa calentura del partido. Creo que nos costó un poco. Luego, los muchachos metieron", indicó en un primer momento.

"El triunfo nos hace pensar hacia el martes y llegar con confianza y motivación. Estamos preparados", finalizó.