Alianza Lima sacó un punto de Chile: el 1x1 íntimo ante Colo Colo por la Libertadores

En Alianza Lima fueron hasta la ciudad de Santiago de Chile para medirse con Colo Colo en lo que fue la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024.

Alianza Lima buscó jugarle de igual a igual al cuadro chileno, aunque el conjunto en el que juega Arturo Vidal tuvo chances más claras. No obstante, la tienda íntima lo pudo ganar en los segundos finales con un remate de Jeriel de Santis, quien remató sin marca y envió la pelota a la tribuna de los hinchas locales en el Estadio Monumental David Arellano. Todo quedó 0-0.

Para esta ocasión, en Alianza hubo buenos desempeños, sobre todo de media cancha para atrás, y otros que estuvieron en debe. ¿Cómo es que vimos a los blanquiazules en su visita al 'Cacique' en el vecino país del sur?

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Los titulares de Alianza Lima ante Colo Colo

Ángelo Campos: tuvo un par de tapadas claves durante todo el partido. Sacó lo que tenía que sacar cuando fue requerido bajo palos en su portería.

Jiovany Ramos: no la tuvo nada fácil al contener a un delantero de jerarquía como Paiva. No obstante, tuvo una fuerte marca y salidas claras, con lo que no se complicó al fondo.

Carlos Zambrano: solidez en la defensa de parte del popular 'León'. No pasó apuros si bien jugadores como Palacios y Bolados buscaron generar jugadas de peligro a favor de Colo Colo.

Renzo Garcés: destacada labor abajo, sobre todo porque le tocó también chocar con Paiva. No se amilanó y cumplió. Su nivel ya es regular en los últimos partidos.

Jesús Castillo: le costó la labor de recuperar la pelota al medio. No la pasó bien con jugadores como Arturo Vidal y Carlos Palacios.

Sebastián Rodríguez: el volante uruguayo fue ese eje entre defensa y ataque, pero no hubo claridad de su parte para filtrar pase de ataque. No obstante, siempre se la dio a uno de Alianza Lima. Buen desempeño.

Catriel Cabellos: tuvo una labor más defensiva que ofensiva y mostró un gran despliegue por derecha. Gran sacrificio de parte del exfutbolista de Racing Club de Argentina.

Franco Zanelatto: al inicio jugó por izquierda y la regularidad que tiene en las últimas semanas suma para que no desentone. Peleó por su banda y, de a pocos, encuentra su mejor versión.

Juan Pablo Freytes: en el primer tiempo no la pasó bien debido a las constantes arremetidas de Bolados por la banda. Sin embargo, en la segunda mitad mejoró y estuvo sólido por la banda izquierda.

Kevin Serna: fue uno de los mejores de Alianza Lima en esta oportunidad. A punta de velocidad trató de sacarse la marca de rivales y llevó peligro en el arco del 'Cacique'.

Hernán Barcos: intrascendente desempeño del delantero argentino nacionalizado peruano. Fue bien contenido por Falcón tanto por arriba como con la pelota en el suelo.

Alianza Lima y los que entraron en el segundo tiempo

Jeriel de Santis: intentó pelear arriba, al igual que Barcos, pero no pudo ante la defensa del 'Cacique'. A poco del final tuvo una clarísima ocasión y falló lo que pudo ser la victoria de Alianza Lima. Le falta claridad en los metros finales.

Marco Huamán: si bien en los primeros minutos que estuvo en la cancha se mostró impreciso, con el pasar del partido se asentó. Su labor fue más defensiva que ofensiva.

Axel Moyano: ante las ofensivas de Colo Colo es que Restrepo apostó por él para mantener el cero en su caro. Entró para chocar y recuperar la pelota, aunque no tuvo mucho el balón en sus pies.

Adrián Arregui: no tuvo trascendencia debido a la poca cantidad de minutos que tuvo de parte de Alejandro Restrepo.

NUESTROS PODCAST

La OMS redefine lo que es una transmisión de una enfermedad a través del aire

El doctor Elmer Huerta nos explica cuál es la redefinición de la Organización Mundial de la Salud respecto a la transmisión de una enfermedad a través del aire.