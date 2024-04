Alianza Lima vs. Colo Colo: se enfrentan por el grupo A de la Copa Libertadores en Santiago

Alianza Lima vs. Colo Colo se enfrentan este martes 23 de abril en el Estadio Monumental David Arellano, en Santiago (Chile). El partido corresponde a la tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2024 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por RPP a nivel radial en los 89.7 FM, por la señal de ESPN en TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Colo Colo y Alianza Lima buscarán este martes en Santiago tres puntos claves para reservar un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores en la tercera fecha del Grupo A, que lidera Fluminense con cuatro, y a la que los blanquiazules llegan con más urgencias, pues es colero con un punto.



El 'Cacique', segundo con tres unidades al igual que Cerro Porteño, afronta este partido con energías renovadas tras una sufrida y polémica victoria en el clásico con Universidad Católica.



Su principal figura, Arturo Vidal, marcó el gol que definió el encuentro y el equipo se sacudió así de una racha sin victorias.



Los 'albos' recuperaron el carril en la liga chilena, aunque están a ocho puntos de la cima, y ahora quieren encauzarse en la Libertadores ante un rival al que también le va bien en el campeonato peruano, donde goleó por 3-0 en la última fecha a Sport Boys y es tercero tras el líder Sporting Cristal y Universitario.



Los entrenadores de ambos clubes tendrán que reorganizar su once titular para este choque debido a bajas por lesión y suspensión.



El técnico de Colo Colo, el argentino Jorge Almirón, no contará con el lateral izquierdo Erick Wiemberg, quien fue expulsado ante Fluminense, y tiene otras dudas en la línea defensiva: el lateral derecho Óscar Opazo y el central uruguayo Maximiliano Falcón, quienes presentan molestias físicas.



Alianza no contará con el delantero panameño Cecilio Waterman, que se lesionó el jueves en el partido de liga. Además de ser el referente goleador del cuadro peruano con cinco dianas, conoce al rival, pues hasta el año pasado jugó en Cobresal.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Colo Colo?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Conmebol Libertadores se juega el martes 23 de abril en el Estadio David Arellano de la ciudad de Santiago, en Chile.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo?

El partido está programado para jugarse a las 7:30 p.m. de hora peruana, mientras que en Chile comenzará a las 8:30 p.m. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 7:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8:30 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 5:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (miércoles 24 de abril)

¿Dónde ver Alianza vs Colo Colo vía TV por Copa Libertadores?

El partido será transmitido EN VIVO por ESPN y Star+. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.