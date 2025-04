Un Alianza 'sin Libertad': las claves de la caída en su debut en fase de grupos de la Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un Alianza Lima desdibujado. El cuatro íntimo no tuvo un buen desempeño en la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025 al caer por 1-0 a manos de Libertad.

Fue uno de los peores cotejos de Alianza Lima en lo que va del año. El equipo blanquiazul que dirige el entrenador argentino Néstor 'Pipo' Gorosito con las justas creó chances de cara al arco del popular 'gumarelo', que debutó con pie derecho en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Lo de Alianza ahora es cuesta arriba porque la próxima semana le tocará visitar a Sao Paulo, uno de los candidatos a llegar a instancias finales, en el Morumbí. Así, ¿cómo es que se dio el partido del elenco íntimo en casa? ¿En qué se basó la caída del 'equipo del pueblo' contra su par paraguayo?

Poca trascendencia de los extremos en Alianza Lima

Kevin Quevedo y, sobre todo, Eryc Castillo no gozaron de constantes proyecciones por los costados en la intención de ambos de buscar la raya final y enviar centros a Hernán Barcos.

Los dos atacantes aliancistas se movieron y hasta cambiaron de lado con la idea de encontrar espacios, aunque Iván Ramírez y Mathias Espinoza los tuvieron bien controlados. Así, fue en vano pasar por las bandas en el equipo del 'Pipo' Gorosito.

Centros al final con poco éxito

En Alianza Lima, al ver que no podía entrar al área del 'gumarelo' tanto por el medio como por los costados, intentaron con centros. Pese a ello, no se penetró la zona sensible de la visita ya que, por ejemplo, Diego Viera fue un portento en la zaga de Libertad. Lo ganó prácticamente todo.

Además, Pablo Cepellini no tuvo un socio al medio. Ya en la segunda mitad es que ingresó Fernando Gaibor desde el banco de suplentes, pero el habilidoso mediocampista ecuatoriano no tuvo mucho el balón por sus pies.

Alianza Lima no parecía tener uno más en el campo

A los 68 minutos, Hugo Martínez fue expulsado con tarjeta roja directa al agredir de manera a clara a Renzo Garcés. El árbitro Wilmar Roldán no dudó y sin la imagen del VAR lo mandó a las duchas.

Es así que los blanquiazules tuvieron más de 25 minutos (sumado el tiempo de descuento) a un jugador más que su rival de turno. Pese a ello, no tuvo una jugada clara para al menos empatar el cotejo y no irse con las manos vacías en su debut copero en la fase de grupos de la Libertadores 2025.

Para colmo de males, Guillermo Enrique también vio la roja y se pierde -junto a Carlos Zambrano y Renzo Garcés que estaban en capilla- el duelo con Sao Paulo en el Morumbí el jueves próximo.

