Partidos de hoy, miércoles 2 de abril del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs River Plate por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 2 de abril del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Vélez vs Peñarol - ESPN, Disney+

5:00 p.m. | San Antonio Bulo Bulo vs Olimpia - ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Universidad de Chile vs Botafogo - ESPN 5, Disney+

7:30 p.m. | Universitario vs River Plate - ESPN 7, Telefe, Disney+, Pluto TV

7:30 p.m. | Talleres vs Sao Paulo - ESPN 6, Disney+

9:00 p.m. | Atlético Nacional vs Nacional - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Corinthians vs Huracán - DSports, DGO

5:00 p.m. | Melgar vs Vasco da Gama - DSports+, DGO

7:30 p.m. | Vitoria vs Universidad Católica de Ecuador - DSports 4, DGO

7:30 p.m. | Sportivo Luqueño vs Gremio - ESPN 4, Disney+

7:30 p.m. | Racing de Uruguay vs América de Cali - ESPN 2, Disney+

9:00 p.m. | Atlético Grau vs Godoy Cruz - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

1:45 p.m. | Manchester City vs Leicester - Disney+

1:45 p.m. | Newcastle vs Brentford - ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Southampton vs Crystal Palace - Disney+

1:45 p.m. | Brighton vs Aston Villa - Disney+

1:45 p.m. | Bournemouth vs Ipswich Town - Disney+

2:00 p.m. | Liverpool vs Everton - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

8:30 p.m. | Vancouver vs Pumas - Disney+

10:30 p.m. | Los Angeles FC vs Inter Miami - Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

2:30 p.m. | Atlético de Madrid vs Barcelona - América TV, DSports

Partidos de hoy, Copa - Argentina

5:00 p.m. | Atlético Tucumán vs All Boys - TyC Sports

Partidos de hoy, Copa - Alemania

1:45 p.m. | Stuttgart vs RB Leipzig - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Copa - Francia

2:00 p.m. | Cannes vs Stade de Reims - DSports 4,DGO

Partidos de hoy, Copa - Italia

2:00 p.m. | Mila vs Inter - DSports, DGO

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

2:00 p.m. | Feyenoord vs Groningen - Disney+

Partidos de hoy, King Cup - Arabia Saudita

1:00 p.m. | Al Qadisiya vs Al Raed - Zapping Sports

Partidos de hoy, Liga Naconal - Guatemala

8:00 p.m. | Marquense vs Comunicaciones - Claro Sports YouTube

Partidos de hoy, Liga - Portugal

2:15 p.m. | Benfica vs Farense - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 - Conmebol

4:30 p.m. | Argentina vs Perú - DSports 2, DGO

7:00 p.m. | Paraguay vs Colombia - DSports 2, DGO

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis