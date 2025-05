Sigue en carrera: el 1x1 del empate de Alianza Lima ante Libertad que le dio la clasificación a los playoffs de la Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El objetivo no era complicado. Un empate en Asunción, ante un Libertad con un equipo mixto, no sonaba descabellado. Pero, para los equipos peruanos, no hay nada fácil, a pesar de que Alianza Lima, durante la campaña de Copa Libertadores, demostró que podía hacerle pelea a cualquiera. Y así empezó el primer tiempo.

El cuadro de Pipo Gorosito se hizo del balón rápidamente, teniendo como principales figuras a Piero Cari y Paolo Guerrero, quienes tocaban por todo el frente de ataque como si jugaran juntos desde divisiones menores.

Sin embargo, el 2-0 —sobre todo para este equipo— siempre ha sido engañoso. En el segundo tiempo, Alianza Lima perdió el balón y los fantasmas empezaron a asomarse. Pero solo eso. El equipo de La Victoria se paró bien en defensa y evitó que llegara el 3-2 que iba a significar que se queden sin nada.

A continuación, el 1x1 de Alianza Lima en su empate con Libertad.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Guillermo Viscarra: el arquero boliviano tuvo una buena labor. En el primer tiempo sacó una pelota complicada. Y en el segundo tiempo también tuvo un par de buenas intervenciones. No tuvo implicancia en los goles de Libertad.

Guillermo Enrique: tuvo un bien primer tiempo. Marcó y busco el arco contrario. En el segundo tiempo bajó su rendimiento. Por su zona empezaron los goles de Libertad.

Renzo Garcés: fue uno de los más bajos de Alianza Lima. Generó el penal que terminó en el 1-2 y un desvío en su pierna le dio el empate a los paraguayos.

Erick Noriega: el volante, que jugó de central, estuvo seguro en el área. Ganó por arriba y por abajo. Con el pasar de los minutos se replegó un poco más, pero no perdió la intensidad.

Miguel Trauco: fue uno de los más bajos en la defensa de Alianza Lima. Se proyectó poco, y si bien no se complicó en la última línea, se le notó incómodo.

Fernando Gaibor: tuvo un primer tiempo perfecto. Se movió por todo el medio campo, juntándose con sus compañeros de línea y con los extremos. En el segundo tiempo se dedicó más a defender, por lo que perdió creatividad.

Jesús Castillo: realizó un muy buen partido. En los primeros 45 minutos se hizo dueño del medio campo, cortando jugadas y repartiendo pelotas con seguridad. Ya con el avance de Libertad, se replegó un poco más, perdiendo la presencia que tuvo al inicio.

Piero Cari: fue uno de los más destacados del primer tiempo. Se juntó con Paolo Guerrero para generar peligro en el área de Libertad. En el segundo le faltaron piernas, por lo que tuvo que ser cambiado.

Kevin Quevedo: el extremo tuvo un buen primer tiempo. Intento por derecha y, en algunas ocasiones, llegó a la línea de fondo y lanzó algunos centros.

Eryc Castillo: fue uno de los mejores dentro del campo. Ayudó en defensa y fue un peligro por izquierda. Justamente por ese sector anotó el 2-0 para Alianza Lima.

Paolo Guerrero: tuvo un primer tiempo perfecto. Fue un dolor de cabeza para los centrales de Libertad. De hecho, estuvo muy cerca de anotar más de un gol. Se hizo presente en el primer gol.