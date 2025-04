Dudas defensivas y nula elaboración y creatividad en ataque: el 1x1 de la derrota de Alianza Lima ante Libertad por Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Victoria se preparaba para seguir alargando la fiesta. Y no era para menos. La campaña que venía realizando el equipo de Néstor Gorosito lo ameritaba. Pero, llegó el invitado que nadie esperaba, apagó la música y se llevó la celebración a Las Mercedes.

Libertad, equipo que no ha perdido un solo partido en todo el año —y que nadie hablaba de eso—, hizo ver a un Alianza Lima dubitativo y sin creatividad. No le importó que tenga entre sus caídos a un tal Boca Juniors. Expuso una versión que se había visto en la pretemporada, y que casi nadie recuerda.

La línea defensiva no se mostró como en los seis partidos anteriores de la Copa Libertadores, sobre todo por el sector izquierdo, donde Renzo Garcés y Miguel Trauco se mostraron, hasta cierto punto, distraídos.

Y la línea ofensiva estuvo inexistente. De hecho, Eryc Castillo y Kevin Quevedo nunca crearon una jugada de peligro. Más aún Hernán Barcos, que no tuvo ni una sola pelota de remate.

A continuación, el 1x1 de la derrota de Alianza Lima ante Libertad por Copa Libertadores.

Guillermo Viscarra: el arquero boliviano fue el mejor del primer tiempo, y eso dice mucho del mal partido que hizo Alianza Lima. Al menos, sacó dos claras de gol, evitando que el marcador sea más abultado. No tuvo nada que hacer en el gol de Libertad.

Guillermo Enrique: empezó de menos a más. En el primer tiempo se le vio cerrando su zona y, cuando pudo, llegó a campo contrario. En el segundo tuvo más implicancia en el ataque. De hecho, remató varias veces al arco, pero al momento de dar un pase, nunca estuvo claro. Al final del partido salió expulsado por una falta que pudo evitarse.

Carlos Zambrano: el central estuvo ordenado por su sector. Cortó por arriba y por abajo. Pero, también cortó demasiado. Eso le hizo valer una tarjeta amarilla, por lo que se perderá el partido con Sao Paulo.

Renzo Garcés: tuvo un partido flojo. Sus primeros pases no fueron certeros y se equivocó en las anticipaciones. Generó una expulsión, pero se ganó una tarjeta amarilla. También se pierde el encuentro contra el equipo brasileño.

Miguel Trauco: el peor partido desde su llegada a Alianza Lima. Malos pases cortos y largos, Fue superado varias veces y se le vio falto de forma.

Erick Noriega: los primeros 45 minutos no fueron bueno. Le ganaron la espalda en algunas ocasiones, dejando a los centrales solo. Ya en el segundo marcó mejor, pero no estuvo preciso en los pases.

Pablo Lavandeira: el volante no tuvo un buen partido. No ayudó mucho en la marca y no creó jugadas de peligro. Muy pocas veces pisó el área rival.

Pablo Ceppelini: tuvo un buen primer tiempo, pero se fue apagando con el pasar de los minutos.

Kevin Quevedo: el extremo no tuvo espacios para mostrar su juego. Cuando superaba a uno, el segundo aparecía y le quitaba el balón. Ya en el complemento, no tuvo ninguna implicancia en el ataque.

Eryc Castillo: tampoco tuvo un buen partido. Y si bien en algunas ocasiones bajaba al medio campo para poder, con su potencia, llegar al área de Libertad, siempre tenía un jugador rival adelante de él.

Hernán Barcos: el delantero se mostró movedizo, pero nunca tuvo una pelota clara delante de él para rematar al arco.