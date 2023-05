Alianza Lima vs Libertad: día y canales de transmisión del partido por Copa Libertadores 2023

Los blanquiazules van por todo. Alianza Lima chocará ante Libertad en duelo válido por la Copa Libertadores 2023.

El partido de Alianza Lima frente a Libertad, por la fecha 4 del Grupo G de la Libertadores, está programado para el martes 23 de mayo en el estadio Matute de La Victoria, en horario peruano confirmado de las 9:00 p.m. El cuadro blanquiazul tiene chances de acceder a la siguiente fase del certamen copero.

En la previa, Alianza llega con una derrota ante Melgar en Arequipa por la Liga 1 Betsson, mientras Libertad ganó a Olimpia en el torneo paraguayo.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Alianza Lima esperó por varias semanas esta fecha, una jornada importante en la que podría dar un paso gigante a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2023. El martes 23 de mayo será el día en que el cuadro blanquiazul recibirá a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores.

La consigna es sumar una vital victoria en Matute para poder sumar siete puntos en el Grupo G de la Libertadores. Asi podría mantenerse en la segunda posición en su serie.

En Paraguay, el cuadro blanquiazul sorprendió a propios y extraños y se llevó el triunfo por 2-1 en el Defensores de Chaco. Los goles del cuadro peruano llegaron gracias a Aldair Rodríguez y el colombiano Pablo Sabbag.

Alianza Lima, que llegará a este partido tras perder 2-1 ante Melgar, no podrá contar con el volante colombiano Andrés Andrade, que no se recuperó a tiempo y así será baja por lesión. El nombre que suena más fuerte para reemplazarlo es Christian Cueva, que aún no logra encontrar su mejor nivel desde su llegada al bicampeón peruano.

Alianza Lima vs. Libertad: horarios en el mundo

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza contra Libertad vía TV por Copa Libertad?

Será transmitido por la señal de ESPN. RPP Noticias lo tendrá en radio en los 89,7 de la FM, mientras que la web de RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

NUESTROS PODCASTS

Hospitales colapsados por dengue

Debido al aumento de pacientes con síntomas de dengue, los centros de salud y hospitales han colapsado y no se dan abasto para atender los casos. En el siguiente informe de Henry Urpeque, Gustavo Guarnizo y Edwin Herrera, revisamos la realidad de aquellas regiones donde se presenta la mayoría de contagios y cifras de muertes.