Alianza Lima vs. River Plate chocan por la Copa Libertadores | Fuente: Conmebol Libertadores

Alianza Lima y River Plate se encuentran este miércoles 6 de marzo en el Estadio Nacional. Será el debut de ambos equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Este partido es el más atractivo de la serie A.

El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana/en Argentina será las 9:30 p.m.). A partir de esa hora lo podrás seguir por Facebook Watch el duelo entre Alianza Lima y River Plate.

Tal como anunció la Conmebol, en diciembre, el gigante de las redes sociales transmitirá los partidos de la Copa Libertadores. Facebook tiene la posibilidad de elegir un cotejo correspondiente a cada martes o miércoles. El duelo más atractivo de este día es el que protagonizarán íntimos y millonarios.





Alianza Lima vs. River Plate: horarios en el mundo para ver el partido

México: 6:30 pm

Perú: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

Brasil: 10:30 pm

Reino Unido: 00:30 am (7 de marzo)

España: 01:30 am (7 de marzo)

Japón: 9:30 am (7 de marzo)