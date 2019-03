Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores ante River Plate. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima dio a conocer su lista de 20 convocados para el debut en la Copa Libertadores ante River Plate. El técnico Miguel Ángel Russo escogió a los jugadores que buscaran dar el batacazo en el Estadio Nacional.

La lista no tiene muchas sorpresas, salvo la ausencia de Anthony Rosell que no fue considerado por lesión. Todos los demás están aptos para ser considerados ante el vigente campeón de la Copa Libertadores.

"Si me preguntan a priori cómo estamos te tengo que decir que River Plate tiene mucha experiencia y nosotros, no. Pero son 90 minutos y tenemos que hacer fuerte la localía en un grupo que va a ser duro. No hay que perder", declaró Miguel Ángel Russo en la previa del partido.

El equipo blanquiazul ya se encuentra concentrado para el partido. El posible once que salga a enfrentar a los argentinos sería el siguiente: Gallese; Salazar, Godoy, Riojas, Cuba; Cartagena, Costa, Ramírez, Quevedo; Manzaneda y Affonso.