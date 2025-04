Técnico de Sao Paulo lamenta empate ante Alianza Lima en el Morumbi: "Tuvimos 15 minutos malos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Zubeldía, técnico de Sao Paulo, lamentó el empate ante Alianza Lima por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En declaraciones a la prensa, finalizado el cotejo, indicó que su equipo no pudo manejar el ritmo del primer tiempo y justificó los cambios que realizó en el complemento.

"No pudimos manejar el ritmo de la primera mitad. Se estaban cansando. Fuimos verticales. Para sostenerlo hubo que sustituirlo por uno de las mismas características", indicó en un inicio.

"En los primeros 10, 15 minutos (de la segunda mitad) lo hicimos bien. Para que una segunda mitad sea igual a la primera es necesario que tenga las mismas características. Si no, cámbialo. Deberíamos haber convertido un gol más. Tuvimos muchas situaciones, pero no se dio", complementó.

Luis Zubeldía explica por qué cambió a Ferreira

Por otro lado, al ser consultado sobre por qué decidió sacar a Ferreira, autor de los dos goles del Sao Paulo, dijo que lo hizo porque estaba cansado. Además, indicó que el empate de Alianza Lima ocurrió en los 10 minutos de desconcierto que tuvieron.

"Ferreira, por el cansancio que sufrió y, conociéndolo, si lo dejaba más tiempo, se lesionaba. ¿Sabes el número de personas heridas? ¿Quieres más lesiones? Él está cansado. Cada vez que lo dejo más tiempo del normal, sufre lesiones musculares y está fuera 30 días. Lucas está lesionado, Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia...", dijo al inicio.

"Salió Ferreira y entró Wendell. Por supuesto que el cambio no salió bien, pero no puedo permitir que se lesione. Tengo pocos extremos. ¿Por qué puse a Wendell? Es la alternativa de la izquierda. O André. No tengo otro nombre para la experiencia. (...) La Libertadores es así, 15 minutos malos te arruinan el partido. Hicimos un buen partido con los dos Ferreiras, pero 15 malos minutos nos costaron la victoria", finalizó.