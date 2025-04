Dominio, incertidumbre y alegría: el 1x1 de la agónica victoria de Alianza Lima sobre Talleres en la Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza se estaba vistiendo de Sao Paulo. El cuadro de La Victoria, que había hecho 60 minutos espectaculares, se volvió a cruzar con sus demonios, aquellos con los que no se había topado durante toda la Copa Libertadores.

Empate en apenas cinco minutos y expulsión a falta de diez para el final hacían presagiar lo peor. Pero el equipo de Pipo Gorosito siempre tiene algo más. Y esta vez fue Hernán Barcos quien sacó el conejo del sombrero.

El argentino, quien había reemplazo a Paolo Guerrero, la figura del encuentro con dos goles, tuvo la tranquilidad que la experiencia le otorga para, de un pase a la red, sentenciar el 3-2 y darle a los hinchas blanquiazules la primera gran alegría en la fase de grupos.

Pero no todo debe ser felicidad. Talleres estuvo muy cerca de ganar el partido, por lo que no todos tuvieron una excelente labor durante los 90 minutos. A continuación, el 1x1 de Alianza Lima en la victoria sobre el cuadro argentino.

El 1x1 de la victoria de Alianza Lima sobre Talleres por la Copa Libertadores

Guillermo Viscarra: el arquero boliviano tuvo un primer tiempo tranquilo. Cuando fue requerido, respondió sin problemas. No tuvo implicancia alguna en los dos goles de Talleres.

Guillermo Enrique: no empezó bien los primeros minuto. No tuvo claridad en ataque y fue superado cuando lo encaraban. Pero, conforme pasaba el partido, mejoró en defensa y cortó algunas jugadas de peligro. Su segundo tiempo fue malo, sobre todo a partir de los 60'. No llegó al área rival y fue constantemente superado.

Carlos Zambrano: el central jugó tranquilo. Despejó los balones que llegaban por su sector y anticipó cuando era necesario. Pero, en el complemento, se le notó desesperado. De hecho, cometió faltas muy fuertes y fue expulsado por doble amonestación.

Renzo Garcés: al igual que su compañero en la zaga, tuvo un primer tiempo tranquilo. Salvo alguna jugada de desconcentración, resolvió sin problemas. En el segundo tiempo se le vio desesperado y también cometió faltas peligrosas.

Miguel Trauco: cuidó bien su banda. No generó jugadas de peligro por su zona, pero tampoco se vio sorprendido, salvo los primeros cinco minutos, cuando Talleres atacó. En el segundo tiempo mantuvo el orden, y esto porque las jugadas de ataque de la visita se dieron por el otro sector.

Fernando Gaibor: el ecuatoriano mantuvo el orden en el medio campo. No se hizo dueño del balón, pero cuando tuvo oportunidad de habilitar, lo hizo de manera correcta. En el segundo tiempo se mostró superado, pero siempre que la tuvo, dio un buen pase.

Erick Noriega: el volante central jugó un primer tiempo tranquilo. Generó faltas e hizo jugar a sus compañeros en el medio campo. Pero todo cambió en el segundo tiempo tras el penal que cometió, ya que no pudo encontrar el balón.

Pablo Lavandeira: fue uno de los mejores en el primer tiempo. Marcó, corrió y habilitó a los delanteros de manera correcta. De sus pies nació el 1-0 para Alianza Lima. En el segundo tiempo cayó su nivel, pero fue artífice del pase para que Hernán Barcos marque el 3-2.

Eryc Castillo: el ecuatoriano tuvo un primer tiempo perfecto. Se movió por todo el frente de ataque, sobre todo por la izquierda, y no tuvo problemas en superar a sus marcadores. Cuando Alianza se quedó con 10 hombres, apoyó en la marca y buscó el arco contrario cuando el juego se lo permitía.

Kevin Quevedo: empezó dubitativo. Pero, conforme pasaron los minutos, se posicionó por la derecha y encontró algunos espacios. De hecho, tuvo dos jugadas claras para ampliar el marcador. Tuvo un buen segundo tiempo.

Paolo Guerrero: el mejor del primer tiempo. El delantero corrió, recuperó balones e hizo jugar a sus compañeros. Puso el 1-0 tras ganarle en una dividida a un defensa de Talleres. En el complemento también rindió a un gran nivel y anotó el 2-0. Minutos después salió por Hernán Barcos.

Hernán Barcos: entró en el segundo tiempo por un exhausto Paolo Guerrero y mostró toda su jerarquía para anotar el gol de la victoria en un momento muy caliente del partido.