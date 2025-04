Néstor Gorosito tras triunfo ante Talleres: "Confío mucho en la calidad y la hombría del jugador peruano"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Néstor Gorosito, director técnico de Alianza Lima, destacó este martes el triunfo de 3-2 ante el Club Atlético Talleres de Córdoba por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y señaló que el cuadro ‘Blanquiazul’ busca seguir logrando objetivos en el certamen continental.

En conferencia de prensa tras el partido jugado en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, el estratega argentino resaltó el triunfo conseguido con gol de Hernán Barcos a los 95 minutos. Añadió que de esta forma se logra revertir una seguidilla de 21 partidos de local sin victorias.

“Hacía 19 partidos que no se sacaba un punto de visitante, se logró. Ahora hacía 21 partidos que no se ganaba de local, 13 años o 14 años, y se logró. Se clasificó en Argentina, se le ganó a Boca, después de no sé cuánto tiempo”, dijo.

“Se van logrando cosas importantes que hay que darle mucho valor, y reitero lo que dije al inicio, confío mucho en la calidad y la hombría del jugador peruano”, añadió.

Busca mejorar rendimiento del equipo

Gorosito sostuvo que el trámite del encuentro no se dio como esperaba tras un penal a favor del cuadro cordobés, que puso el descuento tras dos goles de Paolo Guerrero para Alianza Lima. Luego de ello, los argentinos empataron, pero los ‘Íntimos’ lograron remontar al final.

En ese sentido, el director técnico señaló que él confía en los jugadores que tienen y destacó “el nivel de convencimiento” en cuanto a lo que se les plantea en los entrenamientos.

“Nosotros como cuerpo técnico confiamos mucho, nos sentimos plenamente respaldados por los jugadores, pueden errar un pase, podemos llegar a perder algún partido, pero el nivel de convencimiento que tienen hacia lo que les pedimos, de parte del cuerpo técnico, estamos muy agradecidos”, sostuvo.

Manifestó también que esperan ajustar la regularidad del equipo para lograr un mejor rendimiento colectivo y no tener solo “chispazos de cinco, diez minutos”.

Al respecto, sostuvo que hay calidad en los jugadores con los que cuenta y mencionó a Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Fernando Gaibor o Pablo Lavandeira como algunos ejemplos.