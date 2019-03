Wilder Cartagena llegó a Alianza Lima a inicios de año tras su paso por Veracruz. | Fuente: AFP

Wilder Cartagena es consciente de la dificultad que representa no haber perdido ante el último campeón de la Copa Libertadores. El mediocampista de Alianza Lima, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, consideró que no son muchos los clubes que no serán superados por el cuadro de Marcelo Gallardo en el certamen y también se refirió al hecho de haber salido como capitán del equipo.

"Soy hincha de Alianza Lima y uno sueña con vestir con la cinta de capitán, no sé si la seguiré teniendo pero me sentí muy contento y feliz. De ahí, ¿empatarle al campeón? No sé cuántos van a lograr eso. River Plate es un gran equipo, me sorprendió su intensidad, sus movimientos y su precisión", dijo 'Carta'.

Asimismo, Wilder Cartagena explicó por qué motivos cree que River Plate se terminó llevando el empate en el último minuto y manifestó que Alianza Lima necesitó más calma al momento de tener el esférico en su poder.

"Creo que nos faltó un poco más de paciencia con la pelota. En el momento que River Plate se vino con todo es donde más tranquilidad debíamos tener, rechazábamos mucho y la pelota le caía a ellos para que sigan atacando. Pero no hay nada que reprocharle al equipo, corrimos mucho y demostramos que podemos competir con cualquiera", finalizó Wilder Cartagena.