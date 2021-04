Internacional visita a Always Ready por el Grupo B de la Libertadores | Fuente: Conmebol

Always Ready vs. SC Internacional EN VIVO | Hoy, martes 20 de abril, desde las 17:15 horas en Perú (18:15 hora boliviana), Always retorna al torneo luego de 53 años y recibe al elencode Paolo Guerrero. No te pierdas este emocionante encuentro del Grupo B de la Copa Libertadores. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

ALINEACIONES:

Always Ready: Carlos Lampe; Enrique Flores, Harold Cummings, Nelson Cabrera, Cristian Machado; Javier Sanguinetti, Rodrigo Ramallo, Fernando Saucedo, Juan Arce; Marcos Ovejero, Vander Vieira.

SC Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos Palacios, Thiago Galhardo, Mauricio; Caio Vidal.

Always Ready vs. Internacional EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

Fecha y hora del Always Ready vs. Internacional

El duelo entre Always Ready vs. Internacional se jugará este martes 20 de abril, a partir de las 5:15 p.m. (hora peruana). En Bolivia serán las 6:15 p.m., mientras que en Porto Alegre las 7:15 p.m.





