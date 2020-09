Binacional perdió en su visita a Ecuador. | Fuente: AFP

Javier Arce, entrenador de Binacional, lamentó la derrota del 'Poderoso del Sur' que cayó 4-0 ante LDU por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2020.

"No hemos rendido como hemos querido, no es buena la actuacion y nos ha costado muchísimo. No hemos sido capaces", declaró Arce ante la pregunta de RPP Noticias.

El entrenador peruano de 63 años reconoció que Binacional es el equipo más débil de la serie, que completan Sao Paulo y River Plate.

"Hay que reconocer la superiodad y la jerarquía que tienen LDU y los equipos que conforman esta serie, que definitvamente tienen un nivel superior al nuestro. Si quieremos mejorar debemos reconocer que somos nosotros", se sinceró el DT de Binacional que acumuló su cuarta derrota en la Libertadores.

"Debo reconocer que los clubes de este grupo son superiores en cuanto a jugadores, planteles a infraectructura. Somos un equipo nuevo, es nuestra primera participacion. Es el tercer año de Binacional en la Liga 1", culminó.