River Plate vs. Binacional. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Han pasado cuatro meses desde que Binacional cayó por 8-0 ante River Plate, en el Monumental de Buenos Aires. Desde ese 11 de marzo, el cuadro de Juliaca no volvió a jugar un partido: la para por el nuevo coronavirus llegó apenas unos días después.



Sin embargo, en Argentina no lo olvidan. Por eso, este martes, Jeickson Reyes brindó una entrevista al Diario Olé. Una entrevista que, además, fue portada del portal web. "Del 8 a 0 al 'no hicimos un mal partido'", fue el titular de la nota.

El lateral izquierdo del 'Poderoso del Sur' aseguró en Olé que "Mucha gente dice que después de ese resultado uno ya no sirve, y al que sea débil de cabeza lo va a tumbar, pero uno que es fuerte mentalmente sabe que hasta a los mejores equipos les ha pasado en su momento, como a Brasil con Alemania. Y ellos son de la alta élite".

"Muchos dirán que Binacional jugó mal, pero mi autocrítica fue que no hicimos un mal partido. En lo personal, me llevo una buena impresión de ese partido y siempre va a quedar marcado en mí por el resultado, por haber jugado con River. Yo no perdí 8 a 0 contra cualquier equipo, yo perdí 8 a 0 contra River", agregó.





Portada del Diario Olé. | Fuente: Captura Diario Olé

Además, Reyes aseguró que, la semana del 22 de setiembre, espera recibir a los 'Millonarios' en Juliaca. "Cada uno toma provecho de su localía como parezca. Si nos llegan a sacar de Juliaca, será más difícil de lo que sabíamos que iba a ser esta Copa, pero somos responsables", dijo.

Reyes agregó que el presidente de Binacional quiere jugar en Juliaca. "Y si se puede dar, bienvenido sea. Así como nos toca ir a estadios difíciles como el Monumental, queremos que pase lo mismo al revés. Yo no escuché al Sao Paulo poner excusas cuando vinieron", comentó.

Finalmente, aseguró que tiene fe en lograr buenos resultados en los partidos que vengan. "Nosotros nos planteamos pasar la fase y sentimos que podemos. Sao Paulo vino a pintarnos la cara y no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros tenemos potencial. Tenemos que demostrarlo ante River y la Liga 1", puntualizó.