Darío Benedetto | Fuente: Boca Juniors

Darío Benedetto, delantero argentino de Boca Juniors, conversó con ESPN sobre la dura eliminación del cuadro xeneize en octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians, partido en el que erró un penal en los 90 minutos y otro en la tanda de penales definitoria.

"Fueron días difíciles por quedar afuera de la Copa, errando dos penales y Sebastián (Battaglia) que se fue. Lo que siempre rescato es el grupo que hay, uno muy unido. Hemos pasado estas situaciones, en los 3 años (2016-2019) anteriores que estuve, también pasamos por estas cosas. Lo tenemos que saber sobrellevar de la mejor manera. Sabemos lo que significa Boca y hay que levantar cabeza porque el sábado tenemos un partido muy importante", indicó Darío Benedetto a ESPN.

Asimismo, el futbolista agregó: "Sebastián comenzó nombrando a los que iban a patear los penales, no me quería mencionar y yo le dije : ‘A mí no me saques. Entre los primeros 5 quiero patear. Dame el quinto que lo pateo yo".

Por último, el 'Pipa' reveló lo mal que la pasó al día siguiente del encuentro: "Me dormí a las 07:30 de la mañana después de errar los dos penales, con mucha bronca, me movía en la cama, transpiraba, pensaba, miraba al techo, no lo podía creer. Me dolió mucho quedar afuera de esa manera, tuve la clasificación en dos ocasiones y no las pude aprovechar".