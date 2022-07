Darío Benedetto falló dos penales contra el Corinthians. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Aún piensa en el duelo en La Bombonera. Darío Benedetto fue protagonista de la eliminación de Boca Juniors en octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

Y es que Darío Benedetto falló un penal en el tiempo reglamentario frente al Corinthians y posteriormente hizo lo mismo en la tanda desde los doce pasos. Una semana después de la derrota frente al 'Timao' en Buenos Aires, el delantero de Boca Juniors reflexionó sobre sus fallos con la camiseta xeneize.

"Fueron dias muy difíciles. Quedar fuera de la Copa errando dos penales y luego Sebastián Battaglia se fue. Lo que rescato es que hay un grupo muy unido que ha pasado por cosas similares. Lo tiene que saber llevar de la mejor manera. Hay que levantar cabeza", le dijo Benedetto a Equipo F de ESPN.

Darío Benedetto no estuvo fino en penales para Boca Juniors

Así fue uno de los penales que erró Darío Benedetto. | Fuente: Conmebol

En otro momento de la conversación, dio cuenta que se le complicó conciliar el sueño esa noche al no llegar a los cuartos de final de la Libertadores.

"Dormí 7 y media de la mañana con mucha bronca. Me fui en la cama. Sudaba y pensaba. Miraba al techo. Me dolió mucho porque tuve la clasificación en dos ocasiones. No lo pude aprovechar", sostuvo.

Este sábado, Boca Juniors con Darío Benedetto jugarán ante Talleres de Córdoba por una nueva jornada de la Liga Profesional. El delantero no duda en patear nuevamente si se da la chance de un penal.

"Si se da un penal ante Talleres, lo pateo. Tengo personalidad. Creo que sería mal visto si no agarro la pelota y pateo", indicó el exOlympique Marsella.

Benedetto y Boca buscan reponerse rápidamente

Por otra parte, le dio un claro mensaje a la hinchada azul y oro. Espera el apoyo de todos para lo que resta de temporada.

"Vamos a dejar todo para dar vuelta esto. Confíen en nosotros que lo vamos a sacar adelante. Perdimos dos partidos de campeonato y un partido de Copa. Tampoco es la muerte de alguien", finalizó.

