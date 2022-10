Copa Sudamericana y Copa Libertadores | Fuente: AFP / Sudamericana

La Conmebol definió las fechas y las sedes de los torneos que organizará en 2023, entre los que destacan la Finalissima Femenina en Londres y la Copa Libertadores de fútbol sala masculina en Venezuela y femenina en Paraguay.



Además, Argentina albergará la Copa América de fútbol sala en categoría masculina y Colombia la femenina.



El cronograma de los torneos, publicado este sábado, se resolvió en la reunión del Consejo de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) celebrado este viernes en la ciudad argentina de Córdoba, donde este sábado el Sao Paulo brasileño y el Independiente del Valle ecuatoriano jugarán la final de la Copa Sudamericana.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

CRONOGRAMA DE TORNEOS 2023:





. Conmebol Libertadores fútbol playa 2022: del 7 al 14 de mayo de 2023, en Chile.



. Conmebol sub 17 fútbol sala 2022: del 17 al 25 de junio de 2023, en Paraguay.



. Conmebol sub 20 de fútbol sala Futsal 2022: del 9 al 17 de septiembre de 2023, en Venezuela.



. Conmebol sub 20: del 19 de enero al 12 de febrero de 2023, en Colombia.



. Finalissima Femenina: el 6 de abril de 2023, en Londres.



. Conmebol Copa América fútbol playa: del 11 al 19 de marzo de 2023, en Argentina.



. Conmebol sub 17: del 30 de marzo al 23 de abril de 2023, en Ecuador.



. Conmebol Libertadores de fútbol sala: del 21 al 28 de mayo de 2023, en Venezuela.



. Conmebol Libertadores fútbol sala femenina: del 4 al 11 de junio de 2023, en Paraguay.



. Conmebol Libertadores sub 20: del 1 al 16 de julio de 2023, en Chile.



. Conmebol sub 20 de fútbol playa: del 5 al 13 de agosto de 2023, en Chile.



. Conmebol Copa América de fútbol sala femenina: del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2023, en Argentina.



. Conmebol Libertadores femenina: del 5 al 21 de octubre de 2023, en Colombia.



. Conmebol sub 15: del 17 de noviembre al 3 de diciembre de 2023, en Bolivia.



. Conmebol Libertadores de fútbol playa: del 3 al 10 de diciembre de 2023, en Paraguay.

.