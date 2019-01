Gustavo Dulanto debutó profesionalmente con Universitario de Deportes. | Fuente: Prensa Real Garcilaso

Gustavo Dulanto fue punto de las críticas tras la derrota de Real Garcilaso por 2-1 ante Deportivo La Guaira al ser considerado como el responsable directo del gol del equipo venezolano en los descuentos. Luego de un resbalón del zaguero peruano, José Manuel Balza logró quedar mano a mano con Ricardo Farro y, de esa manera, marcó el tanto que le permitió a La Guaira avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Todo esto ocurrió exactamente al minuto 94, cuando Real Garcilaso iba arriba en el marcador por dos goles y sentenciando su pase a la próxima etapa de la Copa Libertadores. Después del encuentro, Gustavo Dulanto no dio declaraciones a la prensa pero sí publicó un mensaje a través de las redes sociales donde admite su responsabilidad.

"El error fue mío y lo asumo como hombre que soy porque siempre me enseñaron a afrontar. Me siento terrible por lo sucedido pero creo que le puede pasar a cualquiera, estuve jugando con toperoles como siempre y más por lo que había llovido. Búrlense y hagan memes, pero no me voy a sentir mal ni me caeré. El que me conoce sabe lo profesional que soy y que, ante la adversidad, siempre voy a romperme más el alma", dice la publicación de Gustavo Dulanto.

Ahora, Gustavo Dulanto tendrá la posibilidad de reivindicarse en el debut de Real Garcilaso en la Liga Profesional 1 2019 contra Molinos El Pirata como visitante. Ese duelo se desarrollará el próximo lunes 18 de febrero a las 3:30 de la tarde (hora peruana).