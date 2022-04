Las puertas de la Copa Libertadores están abiertas para los clubes mexicanos: "Se les extraña" | Fuente: twitter: alejandrodominguezws

La Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América no sólo tenían a los equipos sudamericanos disputando los deseados trofeos, ya que, anteriormente, los grupos de cada competición tenían invitados o clasificados “especiales”, que venían de la Concacaf.

La Selección de México y los equipos de ese país dejaron de ser parte de las competiciones CONMEBOL hace 6 años, sin embargo, el regreso de este fútbol se ha comentado en cada sorteo y organización, especialmente en las últimas horas debido a las declaraciones de una figura importante de la Conmebol.

La Liga MX luego de dejar las competiciones Conmebol

Luego de que la Liga MX dejara de ser parte de las competiciones Conmebol como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, empezaron a realizar nuevos pactos y compromisos con la Major League Soccer, para de esa forma tener un calendario más completo.

La posible vuelta de la Liga MX

Recientemente, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, habló en el 76° Congreso de la FIFA sobre el reto de las selecciones sudamericanas en el Mundial Qatar 2022.

En el evento, el presidente habló con Fox Sports México, en donde manifestó que se extraña la presencia de los equipos mexicanos en las competiciones Conmebol: "México es un país tan futbolero como lo son los equipos de Sudamérica, y después de muchos de haber jugado en Copa Libertadores, Sudamericana y la Copa América de repente no tener a México, se extraña la rivalidad porque México es pasión".

Alejandro Domínguez también fue consultado sobre la posible vuelta de los equipos mexicanos a las competiciones de Sudamérica, sin embargo, no está en manos de la Conmebol ya que no fue su decisión el alejamiento: “Eso hay que preguntárselo a Concacaf, México y Estados Unidos. Siempre hay puertas abiertas, los que se fueron no fuimos nosotros, nosotros nunca hemos cerrado la puerta”.