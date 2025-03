Copa Libertadores: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal ya conocen a los árbitros para sus partidos de la fecha 1 de fase de grupos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La próxima semana empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y los equipos peruanos ya conocen a los árbitros que dirigirán sus encuentros de la primera fecha.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la Conmebol dio a conocer la lista de jueces que estarán a cargo de los partidos que se disputarán en la primera semana de competencia.

El encuentro Alianza Lima vs. Libertad será dirigido por Wilmar Roldán. El partido Universitario vs. River Plate estará a cargo del uruguayo Gustavo Tejera. Y el enfrentamiento Sporting Cristal vs. Palmeiras lo pitará el argentino Darío Herrera.

Árbitros que dirigirán la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Carabobo vs Estudiantes de La Plata

Árbitro: Jhon Espinoza

VAR: Nicolás Gallo

Cerro Porteño vs Bolivar

Árbitro: Alexis Herrera

VAR: Juan Soto

Bucaramanga vs Colo Colo

Árbitro: Carlos Beníte

VAR: Mario Díaz de Vivar

Fortaleza vs Racing

Árbitro: Juan Benítez

VAR: Ulises Mereles

Barcelona vs Independiente del Valle

Árbitro: Wilton Sampaio

VAR: Daniel Nobre

Alianza Lima vs Libertad

Árbitro: Wilmar Roldán

VAR: Leonard Mosquera

Vélez vs Peñarol

Árbitro: Rapahel Claus

VAR: Rodolpho Toski

San Antonio Bulo Bulo vs Olimpia

Árbitro: Kevin Ortega

VAR: Joel Alarcón

Universitario vs River Plate

Árbitro: Gustavo Tejera

VAR: Cristhian Ferreyra

Talleres vs Sao Paulo

Árbitro: Felipe González

VAR: Benjamín Saravia

Universidad de Chile vs Botafogo

Árbitro: Jhon Espinoza

VAR: Nicolás Gallo

Atlético Nacional vs Nacional

Árbitro: Yael Falcón

VAR: Jorge Baliño

Central Córdoba vs LDU Quito

Árbitro: Leodan Gonzalez

VAR: Andrés Cunha

Bahía vs Internacional

Árbitro: Piero Maza

VAR: Rodrigo Carbajal

Sporting Cristal vs Palmeiras

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Deportivo Tachira vs Flamengo

Árbitro: Gery Vargas

VAR: Wilfredo Campos

Fixture de los equipos peruanos en la primera fecha de fase de grupos de Copa Libertadores

Alianza Lima vs Libertad

Día: martes 1 de abril

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Matute

Universitario vs River Plate

Día: miércoles 2 de abril

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Monumental

Sporting Cristal vs Palmeiras

Día: jueves 3 de abril

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Nacional