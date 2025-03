¿Dejará Real Madrid? Carlo Ancelotti se pronuncia por primera vez sobre su posible llegada a la Selección de Brasil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La derrota de Brasil ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas ha generado un terremoto en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). De hecho, según medios brasileños, la dirigencia verdeamarela ya se habría contactado con Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, para que reemplace a Dorival Júnior.

Ante esto, el estratega italiano salió al frente, para negar cualquier tipo de contacto con Brasil. En conferencia de prensa, previo al encuentro con Leganés por LaLiga, afirmó que le tiene mucho cariño a Brasil, pero tiene contrato con la Casa Blanca.

"No recuerdo haber hablado de Brasil con Ronaldo. Mi contrato habla claro. Entonces, no tengo nada que añadir a esto", indicó en un primer momento.

"Le tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid. Nadie de Brasil se ha puesto en contacto conmigo", finalizó.

"LE TENGO MUCHO CARIÑO A LA SELECCIÓN DE BRASIL, PERO TENGO CONTRATO CON REAL MADRID"



✍️ Carlo Ancelotti sobre la posibilidad de dirigir a la Verdeamarela



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/4VPmEDi3B8 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 28, 2025

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

CBF activa conversación con Carlo Ancelotti

Previo a las declaraciones de Carlo Ancelotti, diversos medios brasileños aseguraron que la Confederación Brasileña de Fútbol había reactivado las conversaciones con el técnico italiano.

Según Globoesporte, la directiva ya habría tenido un primer contacto con el estratega de Real Madrid. Incluso, este se habría visto interesado en la propuesta, pero habría pedido conversa en profundidad el tema cuando se termine el Mundial de Clubes. "Hay receptividad en los primeros contactos", añadió el medio.

Como se recuerda, ambas partes habrían entablado conversaciones hace dos años, pero Ancelotti decidió quedarse en Real Madrid. Según comento Ronaldo, el estratega no fue liberado por el cuadro español.

"(Carlo) Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no le liberó. Yo ayudé en el proceso, pero después de negociar... Si no hubiese ganado nada, el Real Madrid le hubiera echado y Ancelotti habría venido, pero ganó la Champions y se quedó un año más", sostuvo el Fenómeno.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis