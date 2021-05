Miguel Ángel Russo sufrió aparatosa caída en el segundo tiempo del partido. | Fuente: ESPN

Boca Juniors vs. Barcelona se enfrentaron este martes por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido, correspondiente al Grupo C de la competencia, nos dejó una curiosa -y dolorosa, seguramente- imagen sobre Miguel Ángel Russo.

El DT xeneize sufrió una aparatosa caída luego de la disputa por el balón entre Nicolás Capaldo y Mario Pineida. El hecho sucedió a los 64 minutos. El ecuatoriano de 28 años, muy cerca a la línea lateral, y en su intento por recuperar el balón, no midió la velocidad y, producto de un ligero empujón por parte del rival, cayó al suelo.

Todo hubiera quedado ahí si no fuese porque, precisamente en esa zona, se ubicaba el exentrenador de Alianza Lima, quien inmediatamente cayó junto al jugador. Eso sí, aunque seguramente no la pasó nada bien, hay que resaltar que no sucedió nada de gravedad. De hecho, el argentino se puso de pie y continuó dirigiendo al equipo.

Finalmente, Miguel Ángel Russo no pudo hacer nada para cambiar el curso del partido. Boca Juniors cayó 1-0 en su visita a Barcelona de Ecuador, por la fase de grupos de la Copa Libertadores.