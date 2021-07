Cerro Porteño vs. Fluminense | Fuente: AFP

Este miércoles Conmebol admitó error del VAR en el encuentro del último martes entre Cerro Porteño y Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores en el que el cuadro brasilero pudo imponerse por 2-0. Tras esto, el conjunto paraguayo solicitó que se tomen medidas aún mayores al respecto.

En un reciente comunicado, el cuadro guaraní precisó: "Se solicitó que la CONMEBOL, por intermedio de sus órganos competentes, aplique sanciones ejemplares a los responsables de los perjudiciales errores cometidos", esto en referencia a los árbitros de campo y VAR Facundo Tello, Cristian Navarro, Julio Fernández, Patricio Loustau, César Deischler y Eduardo Gamboa.

En la misma línea, agrega: "Se solicitó a la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL disponga la anulación del encuentro deportivo, llevado a cabo entre el Club Cerro Porteño y Fluminense, ordenando la repetición del mismo en la fecha que estime conveniente".

Error del VAR:

La polémica se generó por una jugada en el minuto 40 luego de que el VAR anulada un gol en favor de Cerro Porteño cuando el marcador todavía no se había abierto para ninguno de los equipos. Según los árbitros, no había jugador que habilitara y consideró ilegítima la anotación. Sin embargo, en las repeticiones se ve que no es así.

