Atlético Paranaense quedó en el segundo lugar del Grupo G de la Copa Libertadores con 9 puntos. | Fuente: AFP

Atlético Paranaense no recibió buenas noticias poco después de sellar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. El medio 'Globoesporte' dio a conocer que Thiago Heleno y Camacho, jugadores del club brasileño, dieron positivo en controles antidoping realizados en la fase de grupos de la presente edición del certamen continental.

El defensor Thiago Heleno dio positivo en una prueba en la cuarta fecha tras el triunfo por 1-0 contra Deportes Tolima, mientras que el volante Camacho lo hizo en la quinta jornada después de la caída por 3-2 a manos de Jorge Wilstermann. Ambos futbolistas consumieron una termogénico recomendado por un médico externo al Atlético Paranaense que contenía una sustancia prohíbida para CONMEBOL.

De momento, el Atlético Paranaense no se ha pronunciado al respecto pero el mismo 'Globoesporte' señala que evitará hacerlo. Representantes del elenco brasileño ya han tenido comunicación con la CONMEBOL para aclarar este asunto y esperan que todo termine a favor de ellos. No obstante, ambos jugadores podrían no disputar los duelos de octavos de final de Copa Libertadores que tendrá el 'Huracán' ante un rival por definir.