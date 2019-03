Palmeiras ganó 3-0 Melgar por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. | Fuente: Fox Sports 3

Durante el partido entre Palmeiras y Melgar, por el grupo F de la Copa Libertadores, Felipe Melo cometió una fuerte entrada a Alexis Arias que, tranquilamente, pudo terminar en expulsión. Sin embargo, el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar decidió amonestarlo únicamente con una tarjeta amarilla.

Luego del partido, en le que los brasileros golearon 3-0 al 'Dominó', el volante habló sobre su falta al peruano. Sus declaraciones fueron igual de polémicas que la decisión arbital.

"Yo había robado la pelota unos minutos antes, pero él (Alexis Arias), de manera muy elegante, entró. El árbitro vio que no hice una tijera. No fui con la suela del pie a su espalda, son mis genitales los que se apoyaron en él y lo derribaron", dijo a Globoesporte.

Además, el brasileño nacionalizado español aseguró que temió irse expulsado. "Me quedé con miedo porque es complicada esa situación. Fui para robar la pelota. No era un contraataque, pero afortunadamente el árbitro vio que solo fue una falta. Sí, me pareció que fue fuerte, pero la amarilla en ese momento era lo más correcto", finalizó.